¡Chicos a la huerta! Tips imbatibles para despegarlos de internet

Hace unos días, durante una entrevista, me preguntaron por mis inicios en la jardinería. Me gustaría compartir esa historia con ustedes también: cuando yo tenía ocho años y para proponernos un juego, mi padre dividió el patio en cuatro sectores y nos encargó a cada uno de sus hijos ocuparnos de cuidar uno de ellos.

Así nació el amor de los cuatro hermanos por las plantas. Ahora que estamos en cuarentena y la infancia está tan apegada al mundo digital, les sugiero comprar semillas de alguna planta linda, como los tomates Cherry, y sembrarlas junto con hijos y nietos en el patio o en una maceta...

Con esta maravillosa experiencia, los peques de la casa se sienten responsables de verlas crecer y aprenden a disfrutar de la jardinería, y del contacto con la tierra y la naturaleza. Además, les estaremos enseñando una valiosa lección de vida: la de ser felices produciendo sus propios alimentos y contribuyendo a que nuestro planeta cuente con más oxígeno y menos dióxido de carbono.

Tips para armar la huerta con niños:

Si quieren contar con buena fruta y verdura a fin de año, es fundamental cortar las primeras flores de plantas de tomates y pimientos . Aplicando esta técnica, la planta reacciona y aumenta la cantidad de flores en las ramas inferiores: y al haber más flores, habrá más frutos por planta .

También es útil cortar la rama del extremo de zapallos, melones y sandías , ya que esto incentiva el brote de ramas cercanas a la base, ramificando la planta y produciendo más frutas.

Si se plantan maíz y poroto juntos , el poroto utiliza el tallo del maíz para crecer. Para fortalecer el arraigue (el viento podría derribar las ramas cargadas), agreguen tierra a la base de la planta de maíz.

Por último, sugiero hacer un acolchado con el césped cortado para que el suelo mantenga su humedad y esté a resguardo del sol de la siesta.

El comienzo de la primavera es un buen momento para trasplantar jazmines de una maceta a otra más grande, o bien, a la tierra. Maksym Dragunov

+ CONSEJOS POR REGIONES

Norte + A dividir helechos

Si no lo hiciste en otoño, ocupate ahora de dividir helechos y cambiarlos de maceta. Esta tarea es fundamental, ya que pronto afrontarán la etapa de mayor crecimiento y agradecerán el contacto con tierra nueva.

Centro + Jazmines movedizos

Si tenés que trasplantar citrus o jazmines, ahora es el momento adecuado. Al emprender esta delicada tarea, acordate de pisar alrededor de las plantas para que la tierra quede bien firme. De esta manera, te asegurarás de que la misma entre en contacto pleno con las raíces, sin burbujas de aire.

Patagonia + Rosal Vs. Hormigas

En estos días notarás que están brotando los rosales. En paralelo, las hormigas intentarán llenarlos de pulgones, que son muy perjudiciales porque chupan su savia y los debilitan. Para evitarlo, colocá en las ramas bajas resina de pino, que se vende en viveros: a la hormiga se le pegan las patas en ella y no puede acceder a la copa del rosal.

En esta época del año las hormigas se vuelven las archienemigas del rosal. ALESSANDRO MARCONI | 123rf

Consultas de lectores:

Froilán Albino Díaz, de Santiago del Estero, tiene una parra a la que todos los años se le forman los racimos, pero luego se secan y caen sin producir sus frutos. Consulta qué puede hacer para remediarlo.

Froilán, lo primero que te sugiero es podar todos los años, a finales de julio, a dos o tres yemas, contando desde el nacimiento de la rama del año anterior. Así podrás regular la carga, y al tener menor peso aumentará la sanidad. Además, te recomiendo que visites una agroquímica, donde te indicarán un fungicida adecuado para tu parra. Respetando la recomendación de dosis y frecuencia que allí te señalen para ese hongo en particular, podrás comer uvas todos los años.

Lo ideal es podar las parras todos los años, a finales de julio. De esta forma, podremos regular la carga y al tener menor peso aumentará la sanidad de la planta. Tono Balaguer

María, de Rosario, Santa Fe, consulta por varios problemas con su cala negra. Dice que las hojas empezaron a ponerse amarillas y se caen, y que parece como si le faltara agua, aunque el riego es el que le indicaron. Ahora la ubicó en el patio, pero no revive.

María, las calas negras tienen una etapa de receso en la que el bulbo pierde las hojas y hay que dejar de regar, sino el bulbo se pudre. Cuando comienza este ciclo hay que dejar de regarla, aunque veas que se le secan las hojas. Deberás reanudar el riego la próxima temporada, a medida que recomience su crecimiento.

Las nicotianas son un género de plantas herbáceas, entre las que se encuentran también las plantas de tabaco. Como contienen nicotina en la estructura de sus hojas, suelen ser poco atacadas por los insectos.

Sonia, de Mendoza, ha notado que en su jardín nacieron unas flores, cuyas fotos me envía, que se abren solo de noche y de día lucen como una vara. Quiere saber cómo se llaman.

Sonia, la fotografía corresponde a plantas de nicotianas, del mismo género de la planta del tabaco. Contiene nicotina en la estructura de sus hojas, por lo que es poco atacada por los insectos. Son plantas muy rústicas, y entre ellas hay variedades anuales que después de la floración mueren, pero siempre dejan semillas que nacerán el año próximo. También existen variedades perennes, que duran muchos años en el jardín. No alcanzo a ver en la imagen de qué variedad se trata, por lo que te recomiendo siempre juntar sus semillas para tener una reposición en el caso de que sea la anual.

Silvia, desde Villa Rivera Indarte, Córdoba, envía la fotografía de una planta que le regalaron. Le han dicho que se trata de una variedad de menta que sirve para hacer mojito cubano. Es muy fuerte su aroma y no sabe si la puede consumir.

Silvia, la planta de la fotografía no es menta: le llaman “boldo chileno” o “boldo paraguayo”. Es un plectranthus, una planta cuya ingestión es tóxica. Mucha gente la ingiere por confusión, pero cuidado porque ha generado la muerte de personas en todo el planeta. Por favor, no la ingieras y avisá a quien te la regaló: con una toma, no se intoxicará, pero el consumo prolongado podría generar grandes daños a su salud.