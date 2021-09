El increíble viaje por la historia del jazz de uno de los grandes de la historieta argentina

Discografía personal del jazz (1920-2011) / Carlos Sampayo / Gourmet Musical

Este sustancioso libro para maridar con buena música recupera parte de la producción crítica y las impresiones sensibles del periodista Carlos Sampayo. Un recorrido muy disfrutable para conocedores deseosos de nuevos recodos de la discografía y para quienes recién se inician en el mundo del jazz.

De lectura amena y en clave lúdica, la obra propone una selección de discos de jazz que “no tiene pretensión de esencial, sino de ser digna de una consideración sensible y curiosa”. Haciendo un seguimiento minucioso de los años, Sampayo comenta grabaciones de diversos orígenes (Estados Unidos, pero también Latinoamérica, Europa y Asia), poniendo el acento en la producción de las décadas del 50, 60, 90 y de principios del siglo XXI.

El jazz dio cabida a muchos estilos distintos, que en los años cincuenta convivieron de manera extraordinaria, con referentes como Armstrong, Parker, Gillespie, Monk, Davis, Coltrane...

Respecto de la elección de decenios, aclara el autor: “En los primeros dos casos, se debe a que en esos años la producción de música fue enorme y de gran peso y significación. Las dos últimas décadas, no definidas por un estilo o la formación de corrientes, al menos no tan nítido como en los años cincuenta y sesenta, la abundancia se debe a la proximidad y a una gran calidad general. Muchos de los músicos reseñados desde 1990, veinte años antes hubieran dado pie a una escuela, eso hoy ya no es posible”.

El libro también se detiene a paladear otros aspectos que acompañan el disfrute del jazz, como el arte de tapa de los discos: “A principios de los setenta, comenzaron las reediciones de los grandes discos del pasado y en la compañía Fantasy, de California -propietaria de muchos sellos independientes-comprendieron la necesidad de reeditar también las carátulas; de este modo se inauguraba la reedición jazzística integral, que, además de la música, reproduce la presentación original”, destaca Sampayo.

“A finales del S. XIX, músicas diversas como el blues, los cantos de trabajo, los negro spirituals, el ragtime y la música de tradición europea confluyeron para dar origen al jazz, que evolucionó en varias ciudades de EE.UU., con Nueva Orleans como paradigma”.

“Desde entonces, todas las compañías lo han hecho con mayor o menor pericia. Las ediciones japonesas de los años ochenta y noventa de Blue Note (Toshiba) son extraordinarias; el producto es clónico al punto de que el vinilo (virgen) pesa los 180 gramos que pesaban los discos originales, algo impensable en épocas de reciclaje”.

Carlos Sampayo nació en Carmen de Patagones en 1943. Es periodista, crítico literario, novelista y guionista de historietas. Destacado estudioso de este género, ha dirigido Maestros del jazz, una enciclopedia de siete volúmenes publicada en España, Italia y Francia, y es autor de las novelas El lado salvaje de la vida, El año que se escapó el león y el libro de relatos La dictadura ilustrada. $1.500

Literatura & música: otros lanzamientos

Las mil caras de Margarita Gauthier / Paula Suárez / Editorial Mil Campanas

La pianista Paula Suárez acaba de publicar La vida secreta de Margarita Gauthier, editado por Mil Campanas, un libro de composiciones musicales propias inspiradas, desde una sensibilidad feminista, en este célebre personaje literario del siglo XIX que llegó a aparecer en nuestros tangos.

Alejandro Sokol - El cazador / Isaac Castro / Editorial Sudestada

Esta biografía escrita por el periodista Isaac Castro y editada por Sudestada, narra el caótico recorrido del Bocha, desde su debut en Sumo, pasando por su etapa mormona, su efímero grupo SOKOL y las dos décadas al frente de Las Pelotas. El libro incluye entrevistas exclusivas.

