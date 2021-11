Bombones de vino y frutas: la nueva tendencia del mundo del chocolate que quiere explotar en estas fiestas

Como ha sucedido con el café de especialidad o el pan de masa madre, se vienen dando cambios en el consumo de chocolate. “La gente busca calidad y pureza. Cada vez, se comprende mejor que el cacao es una semilla y no una golosina: hoy se lo utiliza como snack, de una forma más saludable. Otra tendencia es la Bean to Bar o Tree to Bar, lo cual implica producir desde la planta y la semilla hasta la tableta”, cuenta Rodrigo Bauni, fundador y chocolatier de Purocacao (purocacao.com).

Durante estos quince años que lleva al frente de Purocacao, Bauni ha creado productos clásicos y piezas especiales. Para los bombones, imagina combinaciones de texturas y sabores que luego convalida con experimentos de laboratorio.

En cuanto a las preferencias del consumidor, Bauni destaca la avidez por lo novedoso: el bombón de dulce de leche va perdiendo terreno y se imponen los de vinos y otras bebidas alcohólicas y los mix frutales.

Muchos consumidores, incluso, se han vuelto especialistas y están atentos a la procedencia del cacao. “El clima, los suelos, la flora y la fauna influyen en el producto. El cacao de Bolivia y Perú, por ejemplo, tiene notas más herbáceas, frescura y agradable acidez. Si una plantación está cerca del mar, probablemente cuente con mayor mineralidad, y si hay cerca frutas tropicales, adoptará parte de su identidad”, explica el experto. A esto se suma la intervención de quienes lo cosechan, fermentan, secan y tuestan, que destacarán o taparán sabores y aromas (ad hoc o por desconocimiento) que afectan directamente al producto final.

Los especialistas trabajan con insumos de altísima calidad y algunos, como Purocacao, elaboran bombones fuera de serie. ¿Dos destacados? 1) Los que integran el box Purocacao & Gran Enemigo, que resaltan la identidad de cada terruño del que provienen los Cabernet Franc creados por el gran enólogo Alejandro Vigil. 2) El bombón de roquefort que ganó el premio al Producto Más Innovador y fue celebrado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero hay más: “También creamos chocolates con oliva, trufas, morillas, panceta, flores, hierbas, especias, sales y frutos en diferentes formas: comidas, bebidas, bombones y tabletas”, nos tienta Bauni.