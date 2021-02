Sexo, viajes y literatura: cinco libros imperdibles de aventuras en la ruta

Seguramente nos resulten más familiares las road movies, como Thelma y Louise, la famosísima película de Ridley Scott. Pero también existen en el universo de la literatura grandes novelas, crónicas y distopías que nos sumergen en aventuras viajeras e historias de ruta. Aquí van cinco propuestas de libros y, de yapa, una perlita del cine para disfrutar en vacaciones.

Estados del deseo

De Edmund White / Editorial Blatt & Ríos / $1.090

Escrita por el biógrafo de Marcel Proust, esta crónica retrata los viajes que White hizo por los Estados Unidos a fines de los setenta y comienzos de los ochenta. Enfundado en el rol de etnógrafo, el autor estudia las costumbres y caprichos de las comunidades gays dispersas por el vasto territorio norteamericano. Ambientado justo antes de la irrupción de la epidemia del Sida, que cambiará el panorama de las libertades sexuales para siempre, el libro sorprende por la vigencia de sus debates.

Edmund White recorre en este libro los EE.UU. descubriendo las costumbres y caprichos de las comunidades gays dispersas por su vasto territorio.

Japón desde una cápsula

Julián Varsavsky / Ed. Adriana Hidalgo / $1.250

Este relato de viaje por Japón pone el foco en la robótica, la virtualidad y la sexualidad: el cronista recorre ese país durante cuarenta días durmiendo en hoteles cápsula o atendidos por robots, asiste al mundial de fútbol de robots, visita una universidad de robótica y se sumerge en el submundo del ocio para solitarios y la tecnoerotización a través de muñecas y hologramas. Una crónica fascinante sobre una sociedad algo triste, atrapada en el cansancio laboral y en un panóptico digital de ilusoria libertad.

Una crónica fascinante del viaje del periodista argentino Julián Varsavsky por el Japón, poniendo el foco en la robótica, la virtualidad y la sexualidad.

Desierto sonoro

Valeria Luiselli / Editorial Sigilo / $1.250

Un matrimonio en plena crisis viaja en coche con sus dos hijos pequeños desde Nueva York hasta Arizona. Ambos son documentalistas y cada uno está abocado a lo suyo: él busca los rastros de la última banda apache y ella quiere documentar la diáspora de niños que llega a la frontera en busca de asilo. Mientras el coche atraviesa Norteamérica, en la imaginación de los niños las historias de violencia y de resistencia política se mezclan con esta aventura, que es la historia de una familia, un país y un continente.

Un matrimonio en plena crisis viaja en coche con sus dos hijos pequeños desde Nueva York hasta Arizona, transitando derroteros personales, internos, que tal vez los separen. Una novela bellamente escrita.

La carretera

Cormac McCarthy / Literatura Random House / $649

En esta inquietante y lúcida novela distópica de Cormac McCarthy, publicada originalmente en 2006, un padre y su hijo emprenden un viaje hacia la nada a través del páramo carbonizado que alguna vez fueron los EE.UU. Ya no existe más vida sobre la tierra que la humana y las personas se comen las unas a las otras. El protagonista recuerda los viejos tiempos, pero no sabe con certeza si esa memoria no es más que un mito, una necesidad de crear una historia fundacional que dé sentido a la desolación que le rodea. La novela fue adaptada al cine por el director australiano John Hillcoat con Viggo Mortensen y Charlize Theron como protagonistas.

En esta inquietante novela distópica de Cormac McCarthy, un padre y su hijo emprenden un viaje hacia la nada a través del páramo carbonizado que alguna vez fueron los EE.UU.

Antártida. 25 días encerrado en el hielo

Federico Bianchini / Tusquets / $680

Esta fascinante crónica narra las experiencias del periodista argentino Federico Bianchini durante su viaje en 2016 a una de las zonas más remotas del planeta. En un aislamiento que duró casi un mes, el cronista profundiza en el trabajo científico de mujeres y hombres que investigan en una de las bases argentinas ubicadas en el territorio helado. El libro fue publicado en 2017 por Editorial Tusquets y declarado de interés por el Congreso de la Nación Argentina.

"Alicia en las ciudades" es un filme de Wim Wenders que se volvió de culto. Alicia es una niña que recorre Europa con un periodista que es un completo desconocido para ella, luego de que su madre la dejara a su cuidado en un aeropuerto.

Y si querés ver una clásico del cine:

Alicia en las ciudades

Este filme es una joyita del alemán Wim Wenders, de 1974. ¿El argumento? El periodista alemán Philip Winter sufre un caso severo de bloqueo creativo cuando intenta escribir un artículo sobre Estados Unidos. Cuando emprende el regreso a su país, conoce en el aeropuerto a una mujer alemana y a su hijita Alicia. Gracias a la coincidencia idiomática, los adultos no tardan en caerse bien y la mujer aprovecha para pedir a Philip que cuide de Alicia unos minutos... Pero ella desaparece y él debe hacerse cargo de la niña. De regreso en Europa, la amistad entre Philip y Alicia crece a medida que ambos recorren varias ciudades del continente buscando a la abuela de la pequeña para que pueda hacerse cargo de ella. Podés verla en Amazon Prime Video.

* Editora de revista Rumbos. Contenido exclusivo para Rumbos.