Don Andrés García es mendocino, está por cumplir 90 años y dedicó casi 75 de ellos a la montaña. De hecho, en el ambiente no hay quien no lo conozca, no lo admire o no lo respete. Y, por supuesto, nadie se anima a hablar de él sin anteponerle el “Don”, un título que no le cabe a cualquiera y que hay que ganárselo. Es una eminencia en la Cordillera de los Andes, a la que ha dedicado su vida.

Lamentablemente, Don Andrés García atraviesa por estas horas un momento por demás crítico. Porque el hombre sufrió un ACV y, tras pasar 8 días en el Hospital Lagomaggiore -3 de los cuales fueron en terapia intensiva y donde le aplicaron una inyección para bajarle la presión craneal-, actualmente está internado y postrado en su casa.

Quién es Andrés García, el historico montañista mendocino que pelea por su vida y necesita ayuda. Foto: Archivo Los Andes.

Y, frente a las dilaciones y esperas burocráticas que se generan con su obra social, lo cierto es que su familia necesita ayuda para poder alimentar y asistir a García en el día a día.

“Todo lo recaudado es para comprarle la alimentación que necesita: un sachet que le provee agua y alimento para seguir viviendo. Alimentarlo cuesta casi 16.000 pesos diarios”, destacó José, uno de los yernos de Don Andrés García a Los Andes.

Cómo ayudar a Don Andrés García

A través de una campaña iniciada por operadores y personal de Penitentes y de Aconcagua -quienes conocen a García de casi toda la vida-, durante la tarde del domingo se inició una campaña solidaria para ayudar a este histórico y legendario montañista de Mendoza.

“Don Andrés García necesita tu ayuda. Una leyenda de nuestra cordillera está por cumplir 90 años, de los cuales ha pasado más de 75 en sus queridas montañas”, se especifica en el flyer que comenzó a circular este fin de semana, solicitando ayuda para el querido montañés.

“Pero hoy está postrado a causa de un ACV y la medicación es muy cara. Quienes tuvimos la suerte de cruzarnos a Don Andrés en la montaña supimos de su generosidad y su empeño. Hoy nos toca ayudarlo en su trance más difícil”, continúa el pedido de ayuda público.

Quién es Andrés García, el historico montañista mendocino que pelea por su vida y necesita ayuda. Foto: Facebook

Además se convoca a ayudar a la familia con un monto de dinero a voluntad y que sirva, precisamente, para costear el alimento que necesita García. Las donaciones pueden hacerse a la cuenta del Banco Nación a nombre de Andrés García, CBU 0110636330063606267533, alias CHAPA.AUTO.EUROPA .

En simultáneo, la familia de Andrés se encuentra tramitando ante PAMI las gestiones para agilizar el reconocimiento y la entrega de ese alimento, que precisa para que se le suministre en esta crítica situación.

Quién es Don Andrés García, el montañés más querido y legendario de Mendoza

Desde los 15 años, y de una u otra manera, el nombre de Don Andrés García y la montaña han sido más que sinónimos, directamente una indivisible unidad. A lo largo de estos casi 75 años, las anécdotas e historias de este hombre siempre han tenido como escenario y entorno a la Cordillera de los Andes. La última función activa que desempeñó fue como jefe de Seguridad de Montaña (con gran conocimiento sobre avalanchas) en Penitentes.

“Empecé a ir a la montaña con 15 años. Vivir en Mendoza y que esté la montaña siempre que mirás al oeste es algo que motiva. La montaña me ha dado mi familia, porque a mi esposa la conocí acá. Tengo 7 hijos y algunos también viven de la montaña aunque ahora están en Europa. Literalmente la montaña es mi vida”, resumió Don Andrés en una nota con Los Andes el 5 de agosto de 2017 y con motivo de conmemorarse el Día del Montañés.

Con 15 años, fue el Cerro Arco (1.670 msnm) la primera cumbre que Don Andrés García subió. Y si bien desde hace ya un tiempo el Arco es uno de los cerros preferidos y más visitados en Mendoza, en 1948 (cuando Don Andrés descubrió el mundo de la montaña para no salir nunca más de él) el andinismo o el trekking no tenían todavía el público masivo de hoy.

Quién es Andrés García, el historico montañista mendocino que pelea por su vida y necesita ayuda. Foto: Facebook

“Hablaba permanentemente con un grupo de andinistas y ellos me iban recomendando. Así fui descubriendo otros cerros, desde el Arco fui viendo el resto de la precordillera y me fui metiendo más. Así llegué al Cordón del Plata. El Aconcagua también lo subí, pero ya de grande”, recordó el hombre en aquella nota de hace ya casi 6 años.

Desde entonces, y en esos primeros años, García hizo entre 10 y 11 cumbres de más de 5.000 msnm. Entre ellas estaba el Cerro Ibáñez, al cual subió en los ‘70 y recién otros andinistas pudieron volver a hacerlo 33 años después.

En 1962 comenzó a trabajar en San Carlos, haciendo ascenso y descenso de picos con gente de Tupungato. Y aunque nunca pudo salir del país para practicar y darle rienda suelta a su pasión, esto mismo le permitió conocer casi a la perfección y de memoria la montaña mendocina y argentina.

Fuera de Mendoza, Don Andrés García incursionó en Bariloche y en el Mercedario (San Juan). Junto al montañista Fernando Grajales hicieron la experiencia 360° en la Cordillera de La Ramada (San Juan), allá por 2006. En total, pasaron 5 días y -según el mismo describió- fue una experiencia única e inolvidable”

Lo que la avalancha se llevó

Tantos años de experiencia y de vivir y convivir con la montaña llevaron a Don Andrés García a conocer como nadie sus rincones, y algunos secretos. Así fue, entonces, como advirtió que no era una buena idea convertir un refugio de Guardaparques en Horcones. Lo advirtió para sí mismo, pero también lo conversó con los responsables.

Desoyendo sus consejos, el refugio fue construido igual. Y en 2009 una violenta avalancha arrasó con el espacio.

“Habían previsto colocarlo en un determinado lugar, y yo recordaba que en 1955 -mientras estaba haciendo el Servicio Militar- había visto cómo caía una avalancha que se llevó unos medios de elevación en ese mismo punto. Entonces recomendé que no lo hicieran, pero como ya estaba previsto y definido lo pusieron en el lugar. Cuando cayó una avalancha, arrastró todo y a todos quienes estaban en el lugar. Por suerte no pasó nada grave”, rememoró en aquella entrevista con Los Andes.

“Las zonas de avalanchas tienen recurrencia en el tiempo. En algunos lugares de Europa hay pueblos que se están instalando en sitios que son de avalancha, pero que, como hace cien años no pasa nada, se ubican sin preocuparse. Eso es muy grave, porque en cualquier momento puede caer una nueva”, agregó.

Otra de las anécdotas -infinitas- que trajo a colación en la nota del Día del Montañés de 2016 lo volvía a situar en el temerario Cerro Ibáñez.

Andrés García. Foto: Nevasport.com

“Fueron 3 días en los que estuve escalando por hielo y ya estando arriba tuve algunos problemas de salud, vinculados con el frío. Por suerte tuve compañeros bastante duros y que venían del Himalaya, ellos se las arreglaron para bajarme sin ningún problema. Uno era quien estaba al frente del Club de Andinistas en ese momento, Francisco Guimón. Era un vasco cabeza dura y muy fuerte”, recapituló.

Sobre el paso de los años, la evolución del equipamiento y la tecnología y las nuevas camadas de montañistas, hace 7 años Don Andrés García resaltó cómo cambiaron algunas cosas, tanto para bien como para mal.

“La gente toma conciencia de lo que es la montaña, de dónde está. Todo el equipamiento ha evolucionado un montón, antes salías con zapatos de cuero y sin interiores. Y los percances eran inevitables ante cualquier contingencia. Ya llevo muchos años acá, pero a quienes recién están descubriendo y experimentando en este mundo, les diría que se preparen muy bien físicamente”, recomendó García.

“Es muy común encontrar chicos que quieren arrancar por el Aconcagua, pero es como querer correr una maratón profesional sin haberse preparado o salir a correr antes. También les recomiendo que se junten mucho con la gente de la montaña, que tenemos ganas de enseñar y compartir. Es fundamental entender que ir a la montaña tiene que ser algo de disfrute y de alegría”, concluyó oportunamente.