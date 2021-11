Presentan el libro “La radio en Mendoza”, un viaje al pasado de nuestro éter

¿Cuál fue la primera emisión radiofónica en Mendoza? ¿Quiénes fueron los que salieron al aire por primera vez? Responder estas preguntas hoy quizá no sea tan complicado y las dudas se resuelvan a golpe de Google. Sin embargo, hace dos décadas, cuando el periodista Leonardo Oliva se decidió a indagar en la historia, no era tan sencillo hallar esos datos.

Dos décadas más tarde, muchas cosas pasaron. El comunicador completó su investigación para presentarla como tesis de licenciatura en la Universidad Nacional de Cuyo. Pero siguió también el consejo que le dieron, una vez aprobada: "Convertí esto en un libro".

Eso ya es una realidad y se llama "La radio en Mendoza. De la galena a los auditorios (1920-1960)". El libro será presentado hoy a las 17.30, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

"La idea nació hace 20 años, por mi gusto por la historia y por los medios", rememora Leonardo Oliva, quien es editor de Sociedad en diario Los Andes. "Debía preparar una tesis pero no la quería excesivamente académica. En ese momento me topé con el libro de Carlos Ulanovsky 'Días de radio' y vi que no había nada similar sobre Mendoza", cuenta.

Decidido a explorar, en aquellos finales de siglo, los orígenes radiales de nuestra provincia, descubrió que encontrar la punta del ovillo no era fácil.

“Descubrí que no había nada escrito, excepto un fascículo de la revista Primera Fila escrito por Aldo César Montes de Oca. Así que me vi obligado a bucear en archivos y hacer entrevistas. Y con eso descubrí la primera transmisión y pude reconstruir la historia de nuestra radio”.

Como datos curiosos, Oliva comparte uno: “No es un secreto que la radio Parque fue la primera emisora, pero es curioso que el fundador fue Eduardo Bradley, el mismo que cruzó los Andes por primera vez en globo. Él y abrió la radio por encargo de Carlos Washington Lencinas, gobernador de Mendoza en 1924. Con eso se hizo acreedor de dos hitos para nuestra provincia”.

El periodista de Los Andes ("forjado en prensa gráfica" y que no se considera "hombre de radio"), cuenta que tras esa radio pionera que duró sólo una década, vinieron otras de mayor vida: "Luego empezó la era de LV10 y de Radio Aconcagua. Esta última fue iniciada por diario Los Andes originalmente, pero luego terminó siendo la actual Radio Nacional".

Para su libro, entrevistó a varios hacedores, de los que rescata tres figuras que ya no están: Tito Pagés, Servando Juárez y Milka Durand. "De algún modo el libro también es un homenaje a ellos", cuenta.

A la hora de pensar en lo que viene, y sabiendo que su libro culmina en 1960, Oliva reconoce que no trabaja en una segunda parte: "Tengo otra prioridad, que es completar los datos de este libro, sumarle fotos. Todo a través de la página de Facebook 'La radio en Mendoza', una continuación del libro".

El libro puede adquirirse a través de esa página o leerse gratuitamente en http://fcp.uncuyo.edu.ar/upload/la-radio-en-mendoza-de-la-galena-a-los-auditorios-1920-1960.pdf