La Municipalidad de Tunuyán construirá 500 nuevas viviendas

El intendente Martín Aveiro mantuvo importantes reuniones con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y con el secretario de Hábitat Santiago Maggiotti. Gracias al trabajo articulado entre la gestión nacional y la gestión municipal, se llamó a licitación para construir 500 nuevas viviendas.

Las mismas se harán en el marco del Programa Nacional “Casa Propia”. Según detalló el Intendente de Tunuyán, las viviendas se construirán en un loteo municipal, en la localidad de Puente del Río. Estarán destinadas, a través de uniones vecinales e instituciones como SUTE, ATSA, SEOM, etc, a aquellas familias que deseen adquirir su casa propia y aún no lo han visto concretado debido a que no son beneficiarios de créditos hipotecarios, por sus condiciones laborales.

Cabe destacar que el equipo municipal viene trabajando fuertemente en el acceso a la vivienda para que cada vez más tunuyaninas y tunuyaninos gocen de esta oportunidad. “Después de muchos años de trabajo, estamos cumpliendo el sueño de muchos tunuyaninos”, declaró Martín Aveiro.

El jefe comunal además detalló que la inversión supera los 3.300 millones de pesos. Se estima que esta esperada noticia generará una amplia oferta laboral, produciendo cientos de puestos de trabajo en la zona.