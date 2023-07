Guaymallén se sumó a la campaña de prevención de hepatitis virales

Los días 24, 26, 27 y 28 de julio, el municipio se sumó a la campaña de prevención y concientización sobre hepatitis virales, promovida por los ministerios de salud de provincia y de nación y en cumplimiento con la Ley Nacional 27.675. La normativa contempla el abordaje integral de estas patologías, además del VIH, TBC y enfermedades de transmisión sexual.

Durante esas jornadas, se colocó un stand con profesionales de la salud en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte. Allí, se entregó folletería, se brindó información y consejería, se realizaron testeos de VIH, se indagó la existencia de factores de riesgo y se colocaron vacunas contra las hepatitis A y B, a fin de iniciar y completar estos esquemas de inmunización.

Vale mencionar que la hepatitis C es una enfermedad que se contrae a través de la sangre y de todos sus derivados y se detecta a través de un testeo o análisis sanguíneo. La principal diferencia con las tipologías A y B es que la C no tiene vacuna preventiva, pero sí hay un tratamiento de excelentes resultados si se aplica de manera temprana. Por lo tanto, la detección y el diagnóstico precoz son nuevamente dos factores fundamentales para la salud. A estos se suma el mantener hábitos de higiene personal, de utensilios y de objetos que sean portadores de sangre, además de tener relaciones sexuales con la protección necesaria y adecuada.

Por su parte, también es importante hacer hincapié en la vacunación contra la hepatitis B: quienes la padecen tienen un 5% más de probabilidad de desarrollar una hepatitis D, que es una enfermedad mucho más compleja y evoluciona más rápido a la cronicidad.

Aquellas personas que necesiten saber si han contraído o no alguna hepatitis viral deben acercarse al Departamento de Virología del Hospital Central o del Hospital Luis Lagomaggiore.