Con gran convocatoria, se inició la inscripción de voluntarios para el ejército en Las Heras

Este martes, con una importante convocatoria, se inició la inscripción para integrar el Grupo de Artillería de Montaña 8 “Coronel Pedro Regalado de La Plaza”. El proceso durará toda la semana y se realizará en la sala cultural Malvinas Argentinas, frente a la plaza Marcos Burgos, y en Uspallata.

“Vine porque mi papá me avisó y porque es una oportunidad muy grande para mí, ya que en este momento no consigo trabajo ni puedo pagar mis estudios. Mis expectativas son buenas, tengo muchas ganas de entrar al Ejército. Me gusta la supervivencia y entrenar”, expresó Luciana Astudillo de 19 años.

Además de las personas con Luciana, que buscan una salida laboral estable, están quienes ha soñado con ser parte del ejército argentino desde chicos.

Las convocatorias se realizan una vez al año de acuerdo a las necesidades del Ejército. Gentileza

“Siempre me gustó lo que tiene que ver con el Ejército, así que me pareció una buena oportunidad para aprender y poder hacer una carrera militar”, Diego Aguilera de 18 años.

En tanto, el sargento Emanuel Lasca, del GAM 8, explicó: “Esta inscripción es para los nuevos soldados voluntarios. Durante toda esta semana vamos a estar para informarles a los ciudadanos sobre los requisitos que necesitan y cómo va ser el proceso para su incorporación a las filas del Ejército”.

“Estamos anotando y se van a ir llamando, no hay un cupo límite. Los que no entren al Grupo de Artillería de Montaña 8 pueden ingresar a las otras unidades del Ejército de la zona”, agregó. Lasca también explicó que las convocatorias se realizan una vez al año de acuerdo a las necesidades del Ejército.

Están quienes buscan una salida laboral estable y quienes ha soñado con ser parte del ejército argentino desde chicos. Gentileza

Información útil

La información e inscripciones se están brindando y recibiendo en el Informador Turístico de Uspallata, hasta el viernes 14, y en la sala cultural Malvinas Argentinas (San Miguel 1540) hasta este viernes 7. En ambos lugares, el horario de atención es de 9 a 17.30 horas.

Allí, personal del GAM 8 brinda el material y los requisitos necesarios para incorporarse como soldados. Para mayor información, se puede consultar al mail gam8uspallata@yahoo.com.ar o al teléfono 3775446727.

Requisitos

Los interesados deben ser argentinos nativos o por opción, tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento de la incorporación, los estudios primarios completos, no tener antecedentes policiales y aprobar los exámenes médicos.