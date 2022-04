Zaira Nara pasó por el quirófano y despertó las especulaciones de sus fans

Tras la breve visita de Wanda Nara, su hermana Zaira pasó por el quirófano para someterse a una intervención en la que permaneció durante varias horas.

“Zaira Nara ingresó al Sanatorio Agote por una intervención quirúrgica ambulatoria. Sería estética. Después amplío”, informó la cuenta de Instagram @gossipeame, dedicada a develar algunos secretos de los famosos.

Zaira Nara

De pronto, todos sus seguidores se alarmaron e incendiaron las redes de comentarios, temiendo de que se trate de alguna situación grave de salud, pero fue la propia conductora la que decidió develar los motivos de su breve paso por el consultorio.

“Ya en casa, me saqué dos lunares. Muchas gracias por preocuparse”, escribió Zaira en sus redes sociales. La explicación de la modelo no fue muy convincente para muchos en las redes, que sospecharon que había algo más detrás de esa internación.

Zaira Nara

“Por cucaracha me dicen que no te internas varias horas para que te saquen dos lunares. Para mí era obvio que la foto no era de ayer, pero ustedes están en todas y buscan el look que data de diciembre de 2021″, agregó la cuenta de chimentos.

¿QUÉ DIJO ZAIRA NARA DE SU CRISIS MATRIMONIAL?

Apenas se supo de la posible infidelidad de Jakob von Plessen, el marido de Zaira Nara y padre de sus dos pequeños, Malaika y Viggo, la morocha rompió el silencio y habló de su presente.

Karina Iavíccoli fue quien reveló que la traición habría pasado en París, al mismo momento en que Mauro Icardi se veía con la China Suárez. Y al salir esto al ámbito público, Paula Varela se comunicó con la hermana de Wanda Nara.

Zaira Nara junto a Jakob Von Plessen

“Zaira nos escribió para aclararnos un poco las cosas. Dice que está un poco dolida porque ella siempre trata de cuidar su privacidad y su intimidad”, comentó la periodista de “Socios del espectáculo”. Y siguió: “Ella dijo que Jakob volvió del Sur hace unos días, que están reacomodando la familia, que es verdad que la distancia hace difícil la situación familiar, pero que están reacomodando y están bien”.

Además, comentó que Nara confió que “le cuesta mucho la exposición y quiere que el tema de su relación quede puertas adentro”.