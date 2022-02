Yao Cabrera habló de su peligroso accidente y aseguró que estuvo muerto: “Vi a mi abuelo en el cielo”

Luego de su internación a raíz de una fuerte caída desde un tercer piso, Yao Cabrera reapareció en los medios y habló acerca de todo lo que vivió durante su convalecencia tras caer desde el tercer piso de si casa de Villa Carlos Paz.

“Estoy como un niño enfermo, me traen la comida a la cama”, comenzó diciendo Cabrera en su charla con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, donde aseguró que estaba pintando la casa con su padre al rayo del sol, cuando se descompensó.

“Me desvanecí antes de caerme. Primero pierdo la conciencia y después me caigo. Mi codo se dio contra la costilla y mi cabeza se golpeó con el suelo. Estaba entrenando tres veces por día y yo soy vegano, no suplemento la carne con nada”, continuó con su relato.

Además, realizó una impactante revelación cercana al mundo paranormal, al aseverar que estuvo sin vida durante un corto lapso de tiempo: “Te voy a contar algo que me da miedo. Sentí que me moría. Vi todo blanco y a mi abuelo que en paz descanse que me abría la puerta. Fue una sensación horrible. Vi la luz, estoy seguro de que vi la luz, que vi el cielo, estuve muerto, a ese nivel y por eso no me dieron el teléfono apenas desperté, ¿estoy vivo? le pregunté a mi papá”, aseguró.

Al finalizar la nota, le consultaron sobre sus detractores, quienes no le creen sobre la gravedad de su accidente: “Lo único que siento es que me salvé de irme del otro lado. Yo que tantas veces jugué con esto, ahora los entiendo. Si fuese algo fingido tendría mil videos... Lo más impactante para mí es que no tengo un video de mi caída”.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE YAO CABRERA?

Yao Cabrera sufrió una caída desde un tercer piso, mientras estaba pintando su casa. Después de horas de mucho hermetismo, apareció su mejor amigo Kevin Macri, quien explicó que Yao se fracturó una costilla. Además, agregó que “durante las primeras aproximadamente ocho horas de internación estuvo inconsciente” y que esperaban estudios sobre algún posible daño en la cabeza.

Luego, el miércoles por la mañana, Yao Cabrera recibió el alta ambulatoria. El abogado Alejandro Cipolla recién salido del hospital, donde se encontraba su cliente Cabrera, explicó: “Ya le dieron el alta ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”. Cabe aclarar que en ningún momento se difundió algún parte medico oficial.

El youtuber deberá usar faja reductora para las lesiones en la costilla durante unos días. Además, le suministraron calmantes para los golpes y anticoagulantes para disolver el hematoma subdural.