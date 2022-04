Wanda Nara se sorprendió al saber que tiene una doble en Argentina que es igualita a ella

Wanda Nara lleva varios días en Argentina. La empresaria viajó por tema de negocios y aprovechó para estar presente junto a sus hijas, Francesca e Isabella, en el cumpleaños de su sobrina, la hija de su hermana, Zaira Nara. Pero en el medio, se enteró que tiene una doble en el país, quien podría hacerse pasar por ella tranquilamente.

Las redes no dejan de sorprender y muchos menos a Wanda, quien en las últimas horas se enteró que hay una mujer muy parecida a ella, que incluso habla y se expresa frente a cámara como la mediática hace en sus videos.

La mujer fue a comprar los cosméticos de Wanda al Abasto, el centro comercial donde la modelo tiene su local en Buenos Aires. Por lo que aprovechó la oportunidad de grabarse y etiquetó a la esposa de Mauro Icardi, para ver si tenía suerte de que la vea y la conozca.

Increíble parecido de la maquilladora con Wanda Nara

Y así fue, Nara compartió el video de su doble en sus historias. Se trata de Camila Carrera, que según su perfil de Instagram es maquilladora profesional. La mujer vive en New York, pero está de visita en Buenos Aires al igual que la mediática.

Wanda Nara tiene una doble en Argentina.

“Y sí, me vine al Abasto y no podía ser de otra manera que con mi cómplice. Ella (por su amiga) me lleva por mal camino porque según ella dice que soy igual a Wanda. Ya estuvos comprando y ahora nos vamos al hotel”, dice Camila en el video y su amiga le da la idea de etiquetar a la empresaria para que vea la historia.

Al seguir la idea de su amiga, la mayor de las hermanas Nara se enteró que hay una mujer muy parecida a ella, que compra sus productos y encima ama los cosméticos.