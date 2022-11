Wanda Nara mostró su departamento de soltería con un mensaje para Mauro Ircardi

Después de los rumores de reconciliación, Wanda Nara mostró parte de su departamento de soltera en Estambul y lo hizo junto con un mensaje encubierto para Mauro Icardi a través de una canción que suena de fondo en un video que compartió en sus Instagram Stories.

“Lo que te quiero decir es que yo me muero si no estás aquí. Que no hay nadie como tu aquí. Que yo te quiero solamente a ti”, se escuchaba de fondo la letra de “Te quiero decir”, canción de 55 Problem, la cual empieza con una frase más que elocuente: “Si me quieres a mí, a mí me puedes apachachar. Nos vamos juntos a emborrachar, pero no te vayas a marchar”, dice.

Wanda Nara

En la imagen, Nara lució su figura y parte del departamento ubicado en el mismo edificio en el que vive Mauro Icardi, donde el alquiler puede llegar a costar 25.000 dólares al mes. “Es un edificio a todo lujo que tiene shopping, servicio de lavandería, se puede pedir comida a cualquier hora. Es uno de los edificios más altos de Estambul, está bien ubicado”, había contado Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece). De todas formas, Valentino, Constantino y Benedicto López, y Francesca e Isabella Icardi permanecerán viviendo junto al delantero de Galatasaray.

Por otra parte, la panelista contó que es “tan alto que los balcones aterrazados son cerrados”, e incluso algunos tienen “campo de mini golf”.

Wanda Nara en su departamento de Estambul.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue causando polémicas entre sus seguidores. Después de un año de idas y vueltas en el que hubo infidelidades y traiciones de parte del jugador del Galatasaray hacia la mediática cuando la engañó con la China Suárez, ahora Mauro está tratando de reconquistar a su esposa.

Hace unas semanas, la empresaria regresó a Estambul para reencontrarse con sus hijos y con Mauro y desde entonces el futbolista no deja de demostrar con pequeños gestos a través de las redes sociales que quiere volver con ella.

Wanda con sus hijos

Wanda subió a sus stories de Instagram unas imágenes en las que se vió a su hijo Constantino jugando al bowling junto a un cartel que anunciaba el puntaje del juego. Allí se pudo apreciar que los jugadores del equipo eran Coki, Nora (la mamá de la mediática) y su pareja, Rafael, Wanda y nada menos que Mauro. Si bien el futbolista no apareció en las imágenes, se pudo ver que estaba disfrutando de la salida familiar y que la rubia le ganó al padre de sus hijas por tres puntos.

Los intentos de Mauro Icardi por reconquistar a Wanda Nara

Hace poco, Maurco Icardi se mostró adentro de una lujosa limusina, recostado y relajado con los pies en alto, con una canción de Maluma de fondo. En la imagen, la arrobó a la madre de sus hijas Francesca e Isabella con un corazón rojo y otro amarillo, simbolizando los colores de su nuevo equipo. Mas tarde, hizo lo mismo en la imagen de un pocillo con café, pero en ambos casos sin obtener reacciones de su ¿ex?.

Las imágenes que comprueban que Mauro Icardi y Wanda Nara estarían juntos otra vez.

Aunque desde hace ya más de un mes y medio que Wanda confirmó su separación del futbolista, él sigue dando señales de querer reconquistarla. Tanto es así que, luego de unas vacaciones que la empresaria hizo sola con sus hijos por Londres, París y Milán, en las que aprovechó para llevarle a sus nenes mayores a su expareja, Maxi López, desde que regresó a Estambul el deportista no desaprovecha cualquier motivo para estar cerca de ella y poder recomponer el matrimonio. En sus ratos libres en que no juega al fútbol, Mauro trata de pasar tiempo no solo con las nenas, sino también con la mediática.

Mauro Icardi y Wanda Nara, juntos en un estadio.

Sin embargo, en el día de ayer, Wanda rompió el silencio y quiso despejar los rumores de una reconciliación en Turquía. “Yo trabajo para el club, para Mauro. Fueron los medios los que inventaron que yo ya no era la representante. Yo sigo trabajando con él”, aseguró la empresaria en un mensaje que le hizo llegar a Guido Zaffora en Es por ahí, el programa de América.