Voló aviones en la Segunda Guerra Mundial, hoy tiene 99 años y piloteó un planeador

Kate Orchard es una aviadora veterana de la Segunda Guerra Mundial que ostenta intacta la cifra de 99 años. Con solo 20 años, Kate se enroló la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina en la India y trabajó identificando las ubicaciones de los aviones enemigos entre 1941 y 1945.

Kate Orchard, una veterana de la Segunda Guerra mundial, voló un planeador a sus 99 años.

Pero la anciana ha dado muestras sobradas de que todavía mantiene intactas sus destrezas como pilota al subirse a un planeador que despegó desde un aeródromo cerca de Helston, en el Reino Unido.

Se trató de un vuelo que comenzó con su aeroplano arrastrado por una avioneta y después voló libre aprovechando todas las corrientes de aire que había en el cielo, hasta terminar finalmente en el aeródromo, acción que terminó viralizándose.

Kate Orchard, una veterana de la Segunda Guerra mundial, voló un planeador a sus 99 años.

Pero su intrépida acción no solo buscó ‘darse un gustito’, ya que detrás del vuelo había una causa solidaria: todo se hizo para recaudar dinero que será destinado a Help for Heroes, una entidad que cuida y apoya a veteranos de guerra.

“Creo apasionadamente que es muy importante que todos los ex militares sean atendidos. Especialmente aquellos lo suficientemente desafortunados como para tener lesiones físicas o psicológicas”, señala Orchard a la BBC.