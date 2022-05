Viviana Saccone ahora se indignó con los censitas

Viviana Saccone es protagonista de una nueva queja pública. Primero expuso en Twitter una situación particular que vivió con el pintor de la obra que está haciendo en su casa y generó polémica. Ahora comentó su bronca con los censistas.

La actriz de ficciones y de teatro escribió en la red social que el empleado avisó que no iría a trabajar y muchos la criticaron. Ella no miró para el costado sino que explicó con lujos de detalles toda la historia y muchos usuarios terminaron apoyándola.

Y lo que llama la atención ahora es que volvió a expresarse en público con un tono de enojo. El día miércoles, feriado por el censo nacional, no tuvo la visita en su hogar de ningún censista y estalló.

“No me censaron. Seis censistas pasaron por mi cuadra. Yo, desde la ventana, le digo a un censista: ‘¿Venís a censarme?’. Miró su planilla y me dijo: ‘No, no me toca a mí’. ‘¿Y no podés hacerlo igual?’, le pregunté y me respondió que no”, escribió Saccone.

“Seis diálogos iguales a lo largo del día”, sumó y recibió varios comentarios de personas que la siguen. A varios les pasó que no fueron censados y otros, como es ya habitual, le dijeron cosas en su contra. Pero al sorpresa se la llevó cuando recibió un montón de comentarios con información para que pudiera denunciar la situación.

Viviana Saccone se enojó el día del censo nacional

Viviana Saccone acusó a un albañil de haberla estafado

Viviana Saccone se convirtió en la protagonista de una historia que trajo cola en Twitter. La actriz compartió un mensaje que le había mandado su pintor, avisándole que no iría a trabajar. Se generó un revuelo increíble y ahora contó una experiencia tremenda del pasado.

“Te aviso que hoy no vamos, los muchachos no se quieren mojar así que para ir solo no voy. No’ vemos mañana’ (sic). Firmado: el pintor. La cultura del trabajo”, publicó la artista, fue criticada y luego aclaró los tantos al decir que ella era nieta de albañil y sabía los pormenores de ese empleo.

“Llamo a la persona que me lo había recomendado y NO PUDO CREER el estado en el que estaba, no solo la obra, sino, mis muebles dentro de la casa. Intentó hacerse cargo a último momento, de salvar la situación y F solo podía decir, que no sabía que había pasado”, señaló.

Viviana Saccone siguió sumando historias truncadas con albañiles y genera sensación

