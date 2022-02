Viviana Canosa redobló la apuesta contra L-Gante: “No naturalizamos la falopa”

La pelea entre Viviana Canosa y L-Gante parece no tener fin. Luego de que la periodista hizo declaraciones desafortunadas respecto a los fans del cantante, anunció que lo denunciará tras la reacción del líder de Cumbia 420 a sus dichos y luego redobló la apuesta con polémicos posteos en sus historias de Instagram.

“El conflicto comenzó cuando la periodista acusó de que al público de L-Gante lo quieren “pobre, bruto y pasivo”, a lo que el cantante le respondió “pasivo será tu choma (macho)”, de ahí en adelante la pelea entre ambos no para.

Ante la reacción de L-Gante, la comunicadora anunció en su cuenta de Twitter que demandará al musico por violencia de género, calumnias e injurias.

Y en las últimas horas Canosa siguió con el tema y compartió algunas historias dejando en claro su postura. “Convicciones claras!! Así se comienza el día”, escribió y luego explicó a qué se refería.

Picantes posteos de Viviana Canosa en medio de la polémica con L-Gante.

“No naturalicemos la violencia, la falopa, la prostitución, los abusos, el aborto. No legalicemos lo que está mal. Me niego a aceptarlo!!! Dispuesta a dar batalla”, agregó Canosa y sentenció: “La verdad incomoda”.

“Primero lo instalan, después lo legalizan. Así con todo”, comentó y luego dio lo que para ella sería la solución a los temas que le preocupan: “Educación. Es por acá”.

Viviana Canosa denunciará a L-Gante por violencia de género

Luego del show multitudinario que L-Gante brindó en Tecnópolis, Viviana Canosa subió a una foto a su Instagram reaccionando a la publicación de Tecnópolis, en donde salía un niño en cuero y decía: “Este es el aguante”.

La periodista comentó: “Sumiso, pasivo, pobre, bruto. Así quieren a tus hijos”. Canosa terminó la publicación hablándole al público de L-Gante directamente y con un mensaje político intrínseco: “No te quieren, despertate”.

El musico subió la tensión y no se quedó callado. En sus redes, L-Gante publicó un video en donde le respondió a Viviana. “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu ‘choma’. ¿Qué te la agarrás con un pibito menor de edad? Descarga tu odio asqueroso”, expresó el artista.

El posteo de Viviana Canosa

“Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-Gante, hago saber que iniciaré con mi letrado, Juan Manuel Dragani, la denuncia correspondiente por violencia de género, como así por delitos de calumnias e injurias” escribió Viviana Canosa.

Dada la exposición y la popularidad de Viviana, yo lo estimo en no menos de $15 millones porque el agravio es grave” expresó el letrado, para sorpresa de todos.