Viral y polémica: una madre obliga a sus hijos a caminar 12 mil pasos diarios si quieren jugar videojuegos

Existen cientos estudios científicos que indican la gravedad que conlleva la adicción a los videojuegos y los problemas que trae para la salud. Por esta razón son muchos los padres que intentan disminuir el tiempo que sus hijos pasan frente a las consolas.

En este caso viralizado en las redes sociales, se cuenta la situación de una mujer que obliga a sus hijos a caminar 12 mil pasos al día para asi poder contrarrestar los efectos sedentarios que obtienen de estar sentados jugando videojuegos.

La mujer oriunda de Albuquerque, Estados Unidos, tomó estas medidas con sus hijos y compartió las estrategias en su cuenta de Tik tok. En las imágenes se ve como uno de sus hijos está corriendo en la caminadora, debajo se lee: “12 mil pasos al día para ganarse el derecho de jugar videojuegos el fin de semana”.

Además, la tiktoker detalló que sus hijos pueden realizar sus 12 mil pasos en cualquier momento y lugar, no necesariamente en la caminadora, ya que tienen el poder de tomar sus propias decisiones. “Si no quieren jugar videojuegos, pues no caminan los 12 mil pasos y ya, mis hijos pueden tomar sus propias decisiones”, expresó.

En el video que consiguió al menos 37 mil me gusta, los comentarios son variados. “12 mil pasos son ideales para un adolescente” y “No veo nada mal esto” son algunos de los mensajes a favor de la medida tomada.

Por otro lado, algunos usuarios consideran que es una medida exagerada que puede causar daño emocional en los niños que únicamente quieren jugar. “Es una especie de castigo”, “Algún día esto lo van a platicar en terapia”, son los mensajes publicados.