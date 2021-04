Viral: un médico se internó con su padre que tiene coronavirus para acompañarlo

Martin Rodríguez, un reconocido medico de la zona Puerto Deseado de Santa Cruz , pidió dejar su trabajo momentáneamente para acompañar a su padre que fue internado al dar positivo por Covid-19 . Además, el anciano cumplirá 80 años en los próximos días.

Como todos los trabajadores de la salud, el hombre es consciente de la soledad que viven los contagiados en las salas hospitalarias mientras atraviesan la enfermedad. Por esta razón y debido a que su padre presento un importante cuadro de neumonía, decidió acompañarlo en este momento.

El medico comento que aun no ha contraído el virus pero se arriesga para poder estar junto a su padre: “Yo no tuve covid y no sé si me contagié, porque no tengo síntomas hasta hoy, pero llevamos diez días internados ya y aún faltan, así que imaginate si estaba solito hubiera sido largo todo este proceso”.

La salud del hombre mayor tiene altibajos como en la mayoría de los casos pero el “se comunica bien. Solo se queja un poco del cansancio y la falta de aire”. El 19 de abril es el cumpleaños y ambos esperan celebrarlo en casa.