Viral: se quedó encerrada durante el feriado y se indignó con la exorbitante cifra que le cobró el cerrajero

Miles de personas aprovecharon el fin de semana de Carnaval para irse de viaje, pasear, o simplemente descansar un poco. Pero no todos la pasaron bien. Amanda Fahey, una usuaria de TikTok, contó que el lunes se quedó encerrada en el baño de su casa, por lo que tuvo que llamar al cerrajero. Lo que le impactó a la mujer fue la importante suma de dinero que le cobraron por el servicio.

Amanda (@amandafahey8) suele subir videos a la famosa red social en los que denuncia distintos tipos de injusticias. En las últimas horas se viralizó una de sus publicaciones en la que mostró el recibo de la cerrajería luego de la fueran a auxiliar el lunes feriado. La joven compartió las imágenes junto a un comentario: “Jamás llamen y si llaman a un cerrajero de urgencia pregunten antes cuánto les va a salir, les juro que me quiero morir”.

Y agregó: “Esto es lo que me cobraron por venir un lunes feriado para abrirme la puerta del baño donde me quedé encerrada”.

En el video puede verse con claridad la boleta, en la que se detallan los servicios y el costo. Fueron tres los ítems a cobrar: “Apertura de puerta de baño, pestillo clavado en marco y urgencia del servicio”. En total, el costo fue de $53.800, cifra que descolocó a la joven por considerarla exorbitante.

Debate en las redes: ¿presupuesto acorde o exagerado?

Ante diferentes preguntas y cuestionamientos que fueron haciendo los internautas, Amanda fue reconstruyendo su odisea. Contó que no estaba sola en su domicilio y que una vez que se quedaron encerrados probaron “por una hora abrir con cuanto tutorial encontramos en YouTube, no se pudo y tuvimos que llamar”. Además, explicó que la empresa rompió la puerta para ingresar, lo que según ella estuvo demás. A su vez, afirmó que todo ocurrió a las 7 de la mañana, y que ella debía salir a su trabajo a las 9, por lo que no podía esperar más.

Hubo muchos usuarios, sin embargo, que no acompañaron el reclamo de la tiktoker y le recriminaron quejarse del servicio. “Fue barato. Es encima en un día festivo”; “Buscar en YouTube como abrir una cerradura, es gratis”; “A un médico de guardia en feriado le pagan $1500 la hora por salvarte la vida”; “¿Estafa? Es un señor que estando en su día libre, deja todo lo que está haciendo para ir a ayudarte, sino esperá al día siguiente que no es fiesta”; “Llegar a tu domicilio, urgencia, solución del problema de manera rápida. ¿Qué querés?”, fueron solo algunas de las palabras de sus críticos. Otros optaron por la ironía: “Lo tendrías que haber llamado a Abel Pintos!!!... el entra sin pedir la llave!!!”.

Más allá de esto, hubo quienes la entendieron y apoyaron. Para sintetizar su postura, Amanda explicó que por el servicio le cobraron prácticamente “sueldo mínimo”.