Viral: se quedó dormido en el micro, despertó en el control y tuvo que pasar la noche en el colectivo

Un joven se quedó dormido arriba del colectivo y se despertó cuando llegaron al control de la empresa. El joven pasó la noche a bordo de la unidad y regresó a su casa al siguiente día.

Como suele ocurrir en estos días, todo empezó con una publicación en las redes sociales que se volvió viral. Zair Palamarevich salió del club y subió al micro como cualquier día. Sin embargo, en el trayecto se quedó completamente dormido y el chofer no lo despertó hasta que llegaron al final del recorrido.

“Me dormí en el colectivo después del club y el chofer me dejó adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada”, contó el usuario @zairchop en su cuenta de Twitter. El tweet recibió un sinfín de comentarios y preguntas ya que los otros usuarios querían conocer más detalles de la anécdota.

Twitter

“Con respecto del tweet anterior, aclaro que yo le pregunté al chofer si me podía quedar dentro del colectivo hasta las 7:20, para que no me pase nada, el chofer me ayudó dejándome adentro”, explicó en otro tweet el joven.

Más tarde, Zair compartió una conversación que tuvo con su padre, quien se enteró de que había pasado la noche arriba de un colectivo por un delegado de su trabajo. “Si, me dormí y los subí a una red social”, explicó el joven a su papá el cual respondió con un “boludón”.

“Yo me desperté en Lanzone, dónde termina el 237 y parecía una escena de jumanji ese lugar”, bromeó un usuario en los comentarios. “Dormirte arriba de un bondi en el conurbano es más peligroso que vivir en Ucrania”, consideró otro.

“¡Me pasó un par de veces lo mismo! Un día me desperté en la base del 202 y el chofer del colectivo me invitó un mate”, comentó otro joven en la red social.