Viral: llevó a su hijo a pintarse las uñas luego de que la maestra le dijera que eso era “solo para niñas”

Más allá de que como sociedad vayamos cambiando poco a poco los roles y estereotipos clásicos de género, lo cierto es que muchas veces todavía actuamos en consecuencia de ellos. Es el caso de una maestra que le dijo a uno de sus alumnos que pintarse las uñas era “solo para niñas”.

La historia la contó el español Christian Shearhod en TikTok. “Mi hijo llegó a casa después de la escuela molesto porque su maestra le dijo que pintarse las uñas es solo para niñas, ¡así que hoy lo llevaré a hacerse la manicura!”, comentó el hombre.

Para complacer a su hijo, el padre lo llevó al salón de uñas y en el video se lo puede ver a Ashton, el pequeño de tres años, muy contento al momento de entrar al local y elegir el color del que pintará sus uñas, tanto de las manos como de los pies. Finalmente, el nene mostró orgulloso el resultado de su manicura y pedicura completa color rosa.

El influencer explicó que solo quiere que su hijo sea feliz y disfrute la vida tanto como pueda, dejando de lado las preocupaciones por las normas de género.

Al día siguiente, Christian habló con los maestros de la guardería de su hijo y les pidió favor. “Simplemente les dije: ‘Les agradecería que no le dijeran ese tipo de cosas a Ashton, que lo dejen hacer lo suyo’”, comentó.

El video ya tiene 4.2 millones de visualizaciones, y ha cosechado más de 700 mil “me gusta” y 15 mil comentarios.

“El niño con la profe: Si me las pinté y de rosado, sopórtalo”, “Yo no me pinto las uñas... ¿Seré hombre?”, “El nivel de seguridad y amor propio que le están transmitiendo es la misión de padre más grande ¡Wooow!”, “Metas. Ir en familia a hacernos las uñas y contarnos cotilleos”, “Que haga lo que quiera y punto”, “Como profesor, lo siento mucho. Siempre les digo a mis alumnos que no hay cosas de ‘niño’ o ‘niña’. Solo cosas que nos gustan”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.