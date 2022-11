Viral: le salvó la vida a una ternera malherida, la convirtió en su mascota y ahora la rompen en TikTok

Se acerca corriendo cuando la llama su dueño, come bizcochos en la merienda y hace “piquetes” cuando la dejan sola. Así es Clota. Y si bien puede parecer que se está hablando de una perra, lo cierto es que Clota es una vaca. Pero una vaca que tiene un vínculo muy especial con Facundo, el joven que la salvó cuando ella apenas tenía un mes de vida.

Facundo Aguilera tiene 21 años, es oriundo de Villa General Belgrano y cursa sus estudios en agronomía. Una madrugaba estaba circulando por la zona del dique Los Molinos cuando se percató de que había algo al costado de la ruta. Decidió frenar su camioneta y encontró una ternerita que había caído de la montaña.

El animal estaba malherido, tenía una doble fractura expuesta en las patas traseras. Inmediatamente el joven tomó cartas en el asunto. “La cargué y fui a la comisaría a hacer la denuncia por si el dueño la estaba buscando. Pero allá me dijeron que nadie había avisado nada y que había dos opciones: matarla para que no sufra más o cuidarla hasta que aparezca el dueño”, contó en diálogo con TN.

Así Facundo decidido llevarla al veterinario, hacerse cargo de todos los gastos y sumar a la pequeña ternera a sus mascotas del campo. Posteriormente le dio el nombre de Clota. Lo que todavía era insospechado es que junto a ella se volvería viral en la red social de videos más famosa, TikTok.

Facundo y Clota, pareja viran en las redes

“Yo la adopté momentáneamente pero ya pasaron diez años, y en el 2020 cuando Tiktok se puso de moda empecé con los videos y la repercusión fue toda una sorpresa”, aseguró Facundo.

En las filmaciones puede observarse el vínculo único que tiene Clota con su salvador y dueño. La vaca se deja poner películas, bufandas, globos y también es protagonista de varios challenges.

“Es admirable la paciencia que me tiene para dejarse hacer todas las locuras que se me ocurren. Pero es conmigo que se deja porque con otras personas se comporta distinto, es sumamente arisca. Juega más lo sentimental con Clota”, contó Facundo.

“La gente se divierte y me pide que Clota le mande saludos. También se sorprenden conmigo: me impacta mucho cuando se pone atrás o adelante de la camioneta para no dejarme ir del campo”, agregó el joven que tiene una comunidad de casi 1 millón de seguidores en TikTok.

Para el cordobés, Clota es su “perro vaca”. “Clota es una compañera, y estamos contentos de lo que se generó en las redes con nuestros videos. Hablo en plural porque ella es la principal protagonista de todo esto”, concluyó.