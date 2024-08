Viral: le pidió una cita a un tripulante de cabina del avión y la respuesta del trabajador la sorprendió.

Una usuaria de TikTok subió a su perfil cómo hizo para lograr una cita en pleno vuelo. La chica, a través de la red social, muestra cuál fue su técnica y el resultado de la curiosa forma de iniciar una relación con uno de los azafatos del vuelo. El video cuenta con más de 4 millones de visualizaciones y 240 mil me gustas.

La mujer se llama Alycia Viola, en su video explicó que vió al empleado en el aeropuerto y quedó impresionada por su físico. Para su sorpresa, descubrió que el mismo asistente estaba en su vuelo.

Decidida a tomar la iniciativa, y según su relato, Alycia pidió un vaso de champán para ganar confianza y escribió su propuesta en una servilleta: “¿Querés tomar algo conmigo después del vuelo? Sí o no”. En el video, se muestra cómo Alycia pasa la servilleta al hombre, revelando que, a pesar de la confianza que estaba intentando mantener, sus nervios eran muy evidentes.

Luego de esperar varios minutos, y afortunadamente para Alycia, el asistente de vuelo se le acercó y le devolvió la servilleta con un “sí” rodeado, lo que según muestra en su Tik Tok la alivió totalmente y la hizo sentir que había logrado su objetivo. Alycia también compartió imágenes del día siguiente, mostrando cómo ambos disfrutaron de la tan esperada cita. “Dios mío, esto nunca pasa”, comentó.

Si bien las distintas tecnologías, como las redes sociales o las aplicaciones de citas, han transformado radicalmente la forma para encontrar pareja, este tipo de videos nos muestran que a veces surgen oportunidades para situaciones más tradicionales.

El video se llenó de comentarios, muchos escribieron: ‘‘Yo no he empezado a ver el vídeo y ya he imaginado que no era cierto y he ido a ver si eran pareja’' o ‘‘Todas gritamos al ver el Si’'.