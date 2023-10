Viral: ahorró dinero durante un mes para sorprender con un regalo a su pareja, pero su respuesta la destruyó

Una joven tiktoker ahorró dinero para comprarle un regalo a su novio, pero recibió un mensaje devastador cuando se las dejó en su casa. Su intención era regalarle un par de zapatillas, pero no todo salió como ella pensaba.

Michelle había ahorrado dinero durante un mes y a través de TikTok compartió el chat que tuvo con su pareja. En su cuenta @munozbox.courrierec, subió el video y los comentarios no tardaron en aparecer.

La joven influencer contó que había comprado un par de zapatillas por casi 100 dólares de una reconocida marca. Aun así, a través de un mensaje su novio le hizo saber que quería autos de juguete para coleccionar.

“Todos publican sus carros y no te puedes dar la molestia de darme algo así y me das siempre lo que quieres. Siempre es lo mismo. Me estoy cansando”, le escribió su novio cuando recibió la caja con el calzado. La publicación se volvió viral, lleva acumulado más de 7 millones de reproducciones y 670 mil “me gusta”.

