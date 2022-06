Video viral y polémica: fingió una lesión para conseguir una silla de ruedas y saltarse la fila en el aeropuerto

Un joven tiktoker fingió estar lesionado cuando se iba a tomar el vuelo de regreso para así saltearse todas las colas y que lo llevaran más rápido en silla de ruedas. El usuario “@WolfJenko” había estado una semana de vacaciones en Ibiza con todo incluido pero quiso más comodidad a la hora de volverse. Subió el video a TikTok mostrando su aventura y se volvió viral.

“Fingí lastimarme la pierna para pasar la seguridad más rápido y tomar el avión de regreso de Ibiza”, comentó el hombre en el video mientras se saca una media para hacerse el herido y simular no poder caminar.

En el video se lo ve a él desde que se saca la media y se sienta en una silla de rueda para simular no poder caminar, hasta que llega al próximo aeropuerto. Pasó más rápido los controles de seguridad, lo llevó un azafato adentro del avión e incluso le dieron un mejor asiento y “doble” para que pudiera ir con la pierna “lesionada” cómoda.

No solo fingió todo hasta en el avión, si no que al bajarse continuó la farsa en el otro aeropuerto hasta que salió de ahí. “Increíble lo que se puede lograr quitándose un calcetín”, puso el chico en la descripción de su video, ya que en efecto, fue lo único que hizo para fingir su malestar.

El video ya tiene más de un millón cuatrocientas mil reproducciones y comentarios de todo tipo. Hay gente que etiquetó a otros amigos admitiendo que “era lo que tenían que hacer en su próximo viaje”, y gente que se indignó con la actitud del hombre, cuando hay tanta gente que no puede fingir y necesita de esos espacios.

Incluso una usuaria le respondió “te diste de que el avión no despega más rápido, ¿verdad? Todavía tienes que esperar a todos los demás”, lo cual es cierto, debido a que por más que adelantes filas, el avión no arranca si no están todos en ellos.

Sin embargo, a pesar de las críticas el joven no se mostró arrepentido, y respondió a los comentarios que aplaudían por su show.