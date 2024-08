Video viral: tuvo una acalorada discusión con un colectivero porque dejó subir a un joven sin pagar pasaje

Una mujer tuvo una fuerte discusión con un chofer de colectivo después de que un joven se subiera al transporte sin abonar el pasaje. La pasajera subió el video a las redes sociales, donde recibió apoyo y críticas.

El problema empezó cuando el joven subió al transporte y se sentó en uno de los primeros asientos, al parecer sin pagar el pasaje. Cuando la mujer empezó a grabar, el altercado con el chofer y el joven ya parecía haber comenzado.

“Esta persona sigue subiendo todos los días sin pagar el colectivo”, acusó la mujer que grabó el video. El chofer no se quedó atrás y le respondió instantáneamente: “Soy el chofer, ¿Cuál es el problema si yo le cobró o no le cobro?”.

En ese momento el joven se mete en la discusión y le aclara que “es hijo del chofer del colectivo de esa línea”.

La mujer le contestó de forma irónica, diciendo que era “hija del presidente”. “Yo soy hija del presidente y también tengo que pagar el colectivo”, argumentó.

“Y que tiene que ver que vos seas hijo de un chofer y que no pagues? Por tu irresponsabilidad, que él chofer estuvo hablando con vos, golpearon ayer a mi hijo con discapacidad, que tiene autismo” sentenció la mujer.

La situación generó diversas opiniones en las redes sociales, fundamentalmente de aquellos que defendían al hijo del chofer por permitir que su hijo pase gratis.

“Yo me pongo re contento cuando veo que alguien no paga”, “hay que explicarle a la gente que los familiares de los choferes no pagan boleto”, “es un código entre choferes, la familia no paga”, argumentaron varios usuarios.