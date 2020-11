Un mujer de Estados Unidos se volvió viral al mostrar cómo hace cien sándwiches estilo McMuffin a la vez para, después, congelarlos.

Amanda Ranit decidió compartir su técnica en la red social y, desde entonces, el clip ha acumulado más de 700.000 visitas, dejando a la opinión publica bastante dividida. Ver Video

En la grabación, Amanda explica: “Recibo muchas preguntas sobre cómo hago estos sándwiches de desayuno para mi familia. Hago unos cien a la vez”. Mientras narra cómo lo hace, enseña una encimera llena de panecillos ingleses cubiertos con rebanadas de queso y añade: “Agregue su queso favorito en rodajas. Yo prefiero el queso Jack habanero de Tillamook, pero hoy mi esposo pidió un aburrido queso cheddar”.

“Esto son salchichas, pero también son excelentes con tocino canadiense”, comenta Amanda sobre los ingredientes. Además, la mujer explica que, una vez agregadas las hamburguesas congeladas, los sándwiches se embolsan y almacenan en el congelador.

En el vídeo, Amanda explica que ella los almacena durante hasta tres meses y añade que la mejor manera de cocinarlos es con una freidora, pero también se pueden calentar en el microondas.

Puesto que las hamburguesas de salchicha están precocidas antes de congelarse, no lleva mucho tiempo calentarlas para el desayuno. Mientras los sándwiches están listos, puedes aprovechar para freír un huevo y agregarlo encima.

Sin embargo, esta no parece un idea que guste a todos. Algunos usuarios dejaban emoticonos de vómito en la publicación y comentarios como “¿La gente realmente come eso todos los días?”. Otras personas se mostraron encantadas con la idea y prometieron probarlo en sus casas: “¡Mucho más rentable que el paquete de cuatro prefabricados de la tienda! Me encanta”.