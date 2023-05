Video: vecinos atraparon y redujeron a un ladrón que había intentado asaltar a un mujer

Un grupo de personas redujeron y detuvieron a un presunto ladrón en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió este jueves al mediodía cuando un chico intentó agredir a una joven que estaba circulando frente a la escuela Dr. Luis Augusto Caiero de la capital cordobesa.

El atacante habría intentado huir trepando al techo del colegio, pero al bajar fue interceptado.

Testigos del episodio dialogaron con La Voz y explicaron que el hombre había intentado asaltar a la mujer. Debido a esto se produjo una corrida hasta que fue alcanzado por los vecinos, quienes lo dejaron inmovilizado con la cabeza contra el suelo.

Todo quedó registrado en un video que grabó la víctima del intento de asalto. Más tarde las imágenes se viralizaron en los medios y las redes sociales.

“¿De dónde sos?”, le preguntan las personas que lo atraparon. “Si me dejás respirar, te voy a decir”, les contesta el detenido. La mujer, sin ocultar su bronca, le retruca: “¡Ah! Ahora no podés respirar. Recién me hiciste comer un viaje”.

Fuentes policiales confirmaron después que el denunciado fue detenido. “Por suerte la Policía llegó rápido, porque hay tanta bronca que los vecinos son capaces de cualquier cosa”, comentaron desde el lugar de los hechos.

Si bien los hechos delictivos ocurren prácticamente en todas las zonas, los vecinos aseguraron que ese punto céntrico de la ciudad, ubicado muy cerca del famoso Parque Sarmiento, está cada vez más peligroso. “Cuando no son los motochorros que apuntan con armas a todo el mundo son estos, que pasan corriendo y te arrastran dos cuadras por una cartera”, expresó una mujer.

“Estas cosas pasan porque este barrio es tierra de nadie. Ahora vino un móvil rápidamente, pero hay veces que pasan horas de un hecho y nunca vienen”, lamentó otro habitante del barrio.

Finalmente, propusieron la instalación de una posta policial en la entrada de la escuela Caiero, ya que son muy habituales los robos en los horarios de entrada y salida escolar.