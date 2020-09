Video: una perrita viajó en el parachoques de la ambulancia para acompañar a su dueño al hospital

Una perrita viajó en el parachoques de una ambulancia, en la que viajaba su dueño hacia el hospital, para poder acompañarlo. El asombroso hecho causó admiración en las redes luego de que un usuario compartiera el video que había filmado para demostrar lo que había ocurrido.

“El cachorro quería ir en la ambulancia con su dueño y lo logró”, indicó Anderson Fechner Bahi al compartir en su perfil la imagen y varios vídeos, que no tardaron en viralizarse en las redes.

Según informaron los medios locales, los hechos ocurrieron a finales de agosto en Uruguaiana, Brasil. Al parecer, el hombre se encontraba paseando a su perrita cuando se desmayó, por lo que vecinos de la zona dieron aviso a emergencias. Una ambulancia se desplazó al lugar para atender al hombre y llevarlo al hospital.

Sin embargo, los efectivos de emergencias no contaban con que su perrita, que no se separó de su dueño, no quería abandonarlo y decidió buscar el modo de seguir junto a él subiéndose al parachoques del vehículo.

En otro vídeo publicado puede verse a la ambulancia detenida, y cómo los paramédicos optan por abrirle la puerta de la ambulancia para que pudiera acompañar a su amo en mejores condiciones. Una vez en el hospital, la mascota esperó pacientemente en el exterior hasta que el hombre abandonó el centro y pudo, al fin, reencontrarse con su perrita.