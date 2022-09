Video: una niña escribe una carta de desamor en el colectivo y conmueve a todos en las redes

En el colectivo, en su regreso a casa luego de una jornada escolar, una niña le escribió una carta a un compañerito llamado Bruno, en la que le pedía que no fuera tan bruto y que no le hablara. La molestia por la que transitaba la pequeña fue capturada por un usuario de TikTok, que compartió el video y pronto se hizo viral.

Fue otro pasajero, el tiktoker Jaime Andrés, quien compartió a través de la plataforma de videos la carta de desamor que escribió en público la niña. “Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo”, se alcanza a leer en su cuaderno.

El video ya es viral en la plataforma de TikTok bajo el título “Te vamos a encontrar Juan”, acumulando más cinco 5,5 millones de visitas y más de 4 mil comentarios. La mayoría de los mensajes que dejaban los usuarios denotaban su sorpresa por la gran madurez de la pequeña al expresar sus sentimientos.

“No te desgastes, después entenderás que los hombres no leen los testamentos que enviamos”, “Cómo canaliza sus emociones, es parte de parar, pensar y actuar. Qué linda”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que aprovecharon el momento para manifestarse a favor de la niña.

En las redes aún siguen intrigados por saber cómo continuó la historia de amor entre estos dos pequeños. Algunos hasta se animaron a recordar un viejo amor de la infancia, haciéndolo público en la red social. Lo que sí es un factor común a todos, es la posibilidad que tienen hasta las nuevas generaciones de poder agarrar un lápiz y un papel para escribir una carta de amor, o desamor para hacer catarsis, y así demostrar la simpleza y la naturalidad que conlleva demostrar nuestros sentimientos, inclusive en estos tiempos donde nos invaden las redes sociales.