Video: una nena cambió el nombre de Tucumán por “Micumán” y su ingeniosa respuesta se volvió viral

Una nena de dos años y diez meses se ha vuelto popular en las redes sociales luego de que sus padres compartieran un video en el que, mientras armaba un rompecabezas de Argentina, le cambió el nombre a la provincia de Tucumán y la llamó “Micumán”.

La pequeña se llama Lupe y vive con su familia en la ciudad bonaerense de Monte Grande y la simpática escena ocurrió hace un par de semanas, como parte de una actividad recreativa en familia. Érica, la mamá de la pequeña, registró todo con su teléfono celular junto a su marido, Leandro. La filmación inicia cuando Lupe estaba por colocar la última pieza, correspondiente a Tucumán, con la que terminaría el juego. En ese momento surgió un inesperado debate: “¿Por qué es Micumán?”, preguntó la menor con toda inocencia. El video se ha vuelto viral.

Leandro trató de aclararle: “Este, amor, se llama Tucumán”. Pero Lupe, relacionando el inicio del nombre con el posesivo, le preguntó otra vez: “No, ¿por qué es Micumán?”. El gracioso ida y vuelta continuó: “No es tú de tuyo, es parte del nombre: Tucumán, todo junto”, intentó explicar el papá. Entonces, la hija decidió repetir su duda, esta vez dirigiéndose a su mamá: “¿Por qué Micumán?”.

“Se llama todo junto Tucumán, no es tuyo; se llama Tucumán, como turrón”, le explicó Érica, a lo que la niña repreguntó: “¿Por qué se parece a un turrón?”. A lo largo de casi dos minutos, la pareja pretendió convencer a su hija, sin éxito. “Esta provincia se llama Tucumán pero no es que sea tuya ¿entendés como se llama? Tucumán, repetí conmigo”, le pidió Leandro. Pero Lupe no cambió de parecer y dijo, tras colocar la última pieza: “Es Micumán”.

En diálogo con el medio Infobae, Érica contó que su hija suele sorprenderlos y divertirlos con estas ocurrencias: “Es un personaje, con ella no te aburrís nunca, más ahora que habla y se expresa bien. Es muy cariñosa y compradora. Tengo más de 3.000 videos guardados de Lupe. Ayer justo la grabé cuando fingía que se pintaba las uñas porque se quería parecer a la maestra del jardín maternal al que asiste”.

Érica, Leandro y Lupe. Foto: Web

Armar rompecabezas, y en especial el del mapa del país, es una de las actividades favoritas de la niña. “Esa vez la empecé a grabar porque me pareció gracioso”, recordó la mujer. El video primero lo compartió entre familiares y varios le sugirieron que lo subiera a las redes. Intuían un potencial viral. No se equivocaron.

Érica lo publicó anoche en su cuenta de Tik Tok y posteriormente lo hizo en Twitter. Y esta mañana su celular comenzó a llenarse de mensajes de parientes y seres cercanos que se habían topado con la gracia de Lupe navegando por los canales sociales. Hubo un posteo del video -de otro usuario- en la red del pajarito que hacia esta tarde había alcanzado casi 90 mil “me gusta” y más de 15 mil retweets y mensajes citados.

La difusión de la grabación fue de tal relevancia que hasta se hizo eco la ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse. “La esperamos en Micumán”, comentó la funcionaria en una de las publicaciones y arrobó al presidente del Ente Tucumán Turismo y del Consejo Federal de Turismo (CFT), Sebastián Giobellina, para llevar a la nena de visita a la provincia.

El mensaje de Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán. Foto: Web

Vargas Aignasse también se contactó con Érica. “Me escribió por privado, felicitándome por cómo es Lupita y me dijo que ojalá se dé la ocasión para ir para allá”, reveló la madre sobre la conversación. Junto a Leandro y Lupe aceptarían encantados una eventual invitación. Además, sería la oportunidad para conocer Tucumán.

“Somos pro viajes. Conocemos muchas provincias de argentina, aunque Lupe no: tenía cinco meses cuando empezó la pandemia y, lógicamente, por un tiempo dejamos de viajar”, dijo la mujer, que todavía no sale de la sorpresa de la magnitud que alcanzó el video de su hija.