Video: una mujer revivió en medio de su velorio y generó conmoción

Un velorio terminó convirtiéndose en noticia internacional debido a la mala praxis médica a la que fue sometida una anciana. Es que la mujer de 76 años, que había sido declarada muerta por profesionales de la salud, revivió en pleno velatorio.

El singular hecho tuvo lugar en Ecuador y la abuela fue identificada como Bella Montoya, quien se encontraba internada en un hospital de la localidad de Babahoyo. Sin embargo, los médicos de dicho nosocomio la dieron por muerta y le entregaron el cadáver a sus allegados para que le dieran el último adiós.

De acuerdo con medios locales, los restos de la anciana fueron trasladados a una sala velatoria allí los familiares se dispusieron a cambiarla de ropa. Al abrir el ataúd, se dieron cuenta que la señora aún estaba viva y se movía.

La secuencia fue filmada por un celular y las imágenes se compartieron en las redes, donde no tardaron en viralizarse. La cámara enfocó a la mujer y se podía ver que respiraba con dificultad, abría la boca para tomar aire y golpeaba levemente el ataúd con la mano.

Por su parte, Gilberto Rodolfo Balberán Montoya, hijo de la anciana, dijo que esto se trataba de una segunda oportunidad para su mamá e indicó que el mal diagnóstico de la muerte se trató de una negligencia médica.

“Levanté la caja y le latía el corazón y la mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla aquí al hospital”, indicó.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación”, agregó.

