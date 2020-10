Video: una docente se olvidó de desactivar el micrófono y sus alumnos escucharon cuando los insultaba

Parece que a casi ocho meses de iniciada la cuarentena, algunos todavía no logran entender las funcionalidades básicas de las aplicaciones de videollamadas. La torpeza se agrava en el caso de esta docente mexicana, que olvidó apagar el micrófono en plena clase y provocó que sus alumnos escucharan cómo los insultaba.

La protagonista de este hecho es Norma Hernández Urquidi, profesora en la escuela secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón de la ciudad de Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila.

Sin cortar una videollamada por Microsoft Teams, la docente se comunicó telefónicamente con una colega. Y en esa charla ocurrió algo que fue repudiado en las redes sociales.

La docente hablaba sobre el desempeño académico de los estudiantes. Como pocos habían logrado aprobar, la mujer se desquitó con términos despectivos hacia los menores.

“Pinches huercos (burros), no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desmadre. Yo no los voy a revisar así”, manifestó la profesora Hernández.

“Mandé los promedios de 3° G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron 1, 3, 2; quiero ver cuál es la reacción”, dijo la docente, quien nunca detuvo la videollamada ni desactivó el micrófono. El incómodo momento se viralizó de instantáneo.