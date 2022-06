Video: un sonidista insultó al aire en Canal 26 y dejó atónitos a los conductores

Un episodio insólito se dio al aire en Canal 26, cuando un sonidista insultó sin filtro alguno y generó un momento viral en las redes sociales.

El exabrupto en Canal 26 que se hizo viral

Todo sucedió en el pase entre “La noche de Canal 26″ y “PM Noticias”, programas que tienen a Sol Pérez, Sebastián Dumont, Gustavo Mura y Javier García como conductores. Mientras ellos conversaban sobre la invasión rusa en Ucrania y los efectos, empezaron a oírse voces detrás de cámara.

“Tengo un ruido que me está molestando”, dijo uno de los periodistas, que igualmente siguió con el tema en cuestión. La cosa lejos estaba de solucionarse, y continuaron los problemas con el sonido.

“A ver si podemos cerrar el retorno”, señaló Dumont. A lo que Pérez añadió: “Sí, se está complicando bastante”. El clima se volvió tenso cuando Mura apuntó directamente al encargado del sonido: “Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención”. Entonces, el trabajador reaccionó con enojo: “¡La con... de tu madre! ¡No soy yo!”.

Los cuatro conductores intentaron disimular el insulto -aunque a Pérez se la vio boquiabierta- y continuaron adelante con la charla, mientras los ruidos se mantenían en el fondo. “Ya lo cerré, estaba abierto el micrófono del negro este, que entraba por arriba”, se escuchó decir a un hombre detrás de cámara.

“Te juro que trato de seguirte, pero no puedo. Me resulta bastante difícil. No sé si alguno lo siguió y le puede responder”, manifestó Mura, tratando de buscar ayuda en sus colegas para poder seguir adelante con el pase entre los programas.

García tomó la palabra, pero las quejas furiosas se multiplicaban. “¿De qué está hablando este chabón?”, se oyó.

El momento se volvió viral en las redes sociales.