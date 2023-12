Video: un profesor permitió a sus alumnos llevar una hoja con apuntes para el examen y esto fue lo que pasó

Un profesor de una universidad de Austria les dijo a sus alumnos que para el examen podían llevar una sola hoja con apuntes. Pero los jóvenes no desperdiciaron la oportunidad y mediante un video revelaron lo que hicieron con la consigna del profesor.

Javier Darnaude, un joven español usuario de TikTok, grabó un video junto con sus compañeros sobre cómo resolvieron la consigna para el examen. “Lo que no sabe es que nos vamos a escribir todos los temas”, reveló el chico en un video que rápidamente se volvió viral, y que ya acumuló 11 millones de visualizaciones.

La consigna fue dada por el profesor. Los estudiantes no desaprovecharon la oportunidad y en una hoja escribieron en letra pequeña todo lo que no habían estudiado y no dejaron ningún espacio en blanco.

Minutos antes del examen, con sonrisas nerviosas, se prepararon en sus lugares para enfrentar la prueba. Sin embargo, aseguraron que “no hemos desperdiciado ni un margen”.

Como era de esperarse, el profesor no tardó en darse cuenta de la sorprendente estrategia de sus alumnos, pero en lugar de enojarse con ellos, optó por una reacción inesperada. “El profesor se ha muerto de risa”, afirmó Javier. A pesar de la audacia de los estudiantes, el docente les permitió llevar a cabo el examen, lo que resultó en un inusual triunfo: “Solo se nos ocurre hacer esto a los españoles”, agregó.

Cuando el video se volvió viral las redes sociales estallaron de risa por la historia. Incluso, algunos usuarios comenzaron a idear sus propias técnicas para los próximos exámenes.

El chico, ante la cantidad de comentarios explicó: “No hemos hecho trampa. Hemos cumplido con llevar una hoja y además hemos estudiado bastante, de nada nos sirve tener la hoja si no sabemos de qué va el examen”.

El video obtuvo más de 1,5 millones de me gusta en la red social y los comentarios no tardaron en aparecer. “Yo me llevaría un papel A2″, “Lo que no saben es que mientras se lo escribían se lo aprendieron de memoria”, “¿Dijo las medidas del papel? Yo hubiera llevado un papel plegable gigante jajaja”, “Yo aún veo espacios desperdiciados”, “Yo imprimía en letra 6, títulos en rojo, nombres de personas en morado, fechas en verde y cifras en azul, así ubicaba rápidamente la información”.

SEGUÍ LEYENDO