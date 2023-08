Video: un perro puso en marcha la camioneta de su dueño, la chocó y quedó filmado

Antes de ayer al mediodía, Apolo se subió a la camioneta de su dueño que es automática, la arrancó y provocó un choque. El hecho sucedió en barrio Cárcano, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Cabe destacar que Apolo se encuentra bien de salud y que nadie resultó herido.

En el escenario del choque, el vehículo impactó contra el tapial de una casa vecina. Producto del accidente del jueves, las imágenes del insólito hecho quedaron registradas por las cámaras de seguridad y se viralizaron en las últimas horas.

Gustavo, papá del dueño de la camioneta y de la mascota, contó a “El Show del Lagarto” (programa cordobés matinal) que sacó la camioneta marcha atrás y la dejó en neutral y con la puerta abierta. Luego, entró a la casa dos segundos y cuando se descuidó, Apolo ya estaba arriba.

“Cuando me descuido, el perro de él (señaló entre risas a su hijo) se subió y se me fue al piso del lado del acompañante. Por eso me doy la vuelta para bajarlo, pero no quiso y salió por arriba de los asientos para el otro lado, tocó la directa y la camioneta avanzó sola”, manifestó Gustavo.

Apolo puso en marcha la camioneta y huyó del vehículo. Foto Captura: X

Su hijo, con humor, recordó cuando su papá le avisó lo que había pasado: “El perro te chocó la camioneta, están los videos, ¡perro de mierda!”. Lo cierto es que ahora el accidente solamente es una anécdota más para la familia de Apolo, que a partir del choque que provocó sólo viajará de copiloto.

