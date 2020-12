Video: un perro gruñon se “defendió” tras ser acusado de cometer una travesura y enterneció la red

Suele ocurrir que los videos de mascotas se convierten en virales debido a sus tiernas reacciones.

En esta ocasión, un perro gruñón causó furor en la red por su fuerte postura y reacción al ser acusado de una travesura. Mientras lo filmaban, mostró su carácter al discutir con ladridos cada vez que lo retaban. De esa manera, enterneció a miles de usuarios que no paran de compartir el tierno video.

El protagonista del video es ‘Colt Blue’, un perro de raza Catahoula, el cual fue acusado de arrastrar su trasero sobre el asiento del auto. Sus dueños oriundos de Estados Unidos compartieron el video donde muestran cómo lo retan. Sin embargo, la mascota tuvo una inesperada reacción que terminó enterneciendo a todos.

Al escuchar los retos, el perro gruñón mostró su verdadera personalidad. Lejos de arrepentirse o ponerse triste por la situación, la mascota se defendió con breves ladridos a cada acusación que recibía. Por tal motivo, sus propios dueños resaltaron que parecía que se estaba defendiendo con una discusión que se produjo entre palabras y ladridos.

Durante el video, se puede ver que los dueños del perro le remarcan que no estaba teniendo un comportamiento normal. Sin embargo, él se muestra con mirada desafiante y no para de ladrar enfrentándose sin temor alguno. Convencido de que él no había causado daño alguno al vehículo, la mascota es quien da por finalizada la discusión al ladrar y girar la cabeza como respuesta.

El video obtuvo más de 78 mil reproducciones y miles de usuarios en las redes sociales se enternecieron con la actitud del perro que se defendió con ladridos para mantenerse firme en su postura. Por tal motivo, al subir el video sus dueños agregaron emoticones de risas por la inesperada reacción.