Video: un joven le dijo a su mamá que iba a casarse con otro hombre y ella tuvo una repudiable reacción

En general, cuando un familiar o alguien cercano contrae matrimonio genera gran alegría, sin embargo, las creencias de algunas personas terminan por convertir las buenas nuevas en una triste experiencia.

Tal es el caso de un fotógrafo que captó a través de un video la lamentable reacción de una mujer ante el compromiso de su hijo homosexual.

El fotógrafo de nombre “Henry” indica que quiso grabar el momento en que compartía con su madre la noticia de su boda con su pareja, a quien llama “el hombre de su vida”, pero la reacción de la mujer llegó plagada de referencias religiosas y un reiterado rechazo hacia su orientación sexual, ocasionando que el joven terminara nuevamente sin la esperanza de ser aceptado por ella.

“¿Y tú sabes qué eso es pecado delante de los ojos de Dios?, ¿lo sabes?” cuestiona la mujer, quien continúa al teléfono señalando algunas frases de la Biblia y llamando incluso “un satánico” al Papa (Francisco) por manifestar su apoyo a las uniones homosexuales durante uno de los fragmentos del video. “Me has partido el corazón en mil pedazos… cada vez que me hablas de esto me pones más enferma de lo que ya estoy”, condena la mujer.

El joven fotógrafo no repara en decir “yo no voy a cambiar, si es lo que tú crees” durante la conversación en la que el tenor bíblico marcó la intolerancia de la mujer ante la relación sentimental que su hijo mantiene con otro hombre; “bueno, ya”, intenta calmarla, pero es en vano.

“Esto es como lo dije MUY DIFÍCIL para mí de compartir, pero hoy recibí un mensaje de un chavo contándome lo mucho que se inspiró tras ver esto y le confesó a sus padres su mayor secreto. Eso me hace feliz y hace que todo valga la pena”, compartió en su Instagram personal el pasado 6 de diciembre. En otras publicaciones de esta red social, Henry también comparte la maravillosa relación que hay con la madre y hermano de su pareja.