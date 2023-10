Video: un joven denunció en las redes que le prohibieron besar a su pareja en un local de comidas rápidas en Mendoza

Un joven denunció a través de su cuenta de TikTok que fue parte de un suceso de discriminación en un local de comida rápida, de la calle San Martín, en la Ciudad de Mendoza. El usuario, quien aparece en la plataforma de videos como Fabri Gómez, expuso la incómoda situación que vivió con su pareja.

“Estoy en el McDonald’s de la San Martín. Díganme ustedes si les ha pasado esto alguna vez”, comenzó joven el inicio de la grabación que luego compartió a través de TikTok y que en minutos comenzó a viralizarse.

Luego entró en detalles de lo que acaba de sucederle, y apelando al humor, pese a que se notaba un tono en su vos cargado de indignación, el usuario explicó que el guardia de seguridad del local se acercó a la mesa en la que estaba Fabri Gomez con su pareja y les pidió que dejaran de besarse.

“Resulta que no te podés dar besos en el McDonald’s de la San Martín. Según el guardia, acá no se permiten darse besos porque hay niños. Tremendo”, agregó el muchacho con la sorpresa invadida en su rostro al mismo tiempo que con la cámara mostraba dónde estaban sentados ellos y señalaba al hombre en cuestión.

“Viva el amor. Me chupa tres huevos. Que venga el encargado, le dije”, agregó ya completamente indignado. “Así que estoy esperando que venga el encargado o agarro el libro de quejas”, argumentó.

Fue entonces que volvió a hacer énfasis en el momento en que el guardia de seguridad les prohibió darse muestras de cariño en público. “Disculpen chicos no se pueden dar besos, me dijo. No lo puedo creer”, concluyó.

