Video: un insólito y atractivo auto con pestañas deslumbra por las calles mendocinas

El mundo está demasiado convulsionado, complicado y triste por lo que hay que aferrarse a las cosas lindas y si no, embellecerlas como se pueda. Eso fue lo que hizo una mendocina con su auto al que tuneó para que se vea más lindo y simpático.

Franco Agüero, un joven mendocino, subió a su cuenta de TikTok “@francoaguero22″ un video preguntándose “¿Qué es eso?” y mostrando un coqueto auto con pestañas que circula por Mendoza.

El auto es un Volkswagen Up color blanco, el cual tiene la marca pintada de rosado, al igual que los espejos retrovisores, las llantas, y lo que más llamó la atención, es que tiene unas hermosas pestañas en las ópticas de las luces delanteras. Toda una lady.

El video está acompañado de un audio de Bob Esponja de uno de los capítulos donde él se escandaliza por una manchita de pintura.

Como era de esperarse, con algo novedoso, atractivo y simpático, la grabación se viralizó y ya cuenta con más de 55 mil likes, casi 700 de comentarios y más de 600 mil reproducciones.

La dueña del auto

Entre los comentarios algunos aseguraron que era el auto de la Bichota, otros que es “una auta”, “la novia de Herbie” e incluso que lo ves y ya te dice “claro mi ciela”. Pero lo que más llamó la atención es que una usuaria aseguró ser la dueña del famoso auto que desfila por las calles mendocinas.

“jajajaj sorry, es mi auto y es lo más. Son pestañas... y lo más”, comentó una usuaria llamada Tania Peralta. Franco asombrado le respondió “¿es tuyo en serio? Jaja la verdad que llaman la atención, super originales!”, a lo que ella nuevamente insistió: “Totalmente y orgullosamente mío. Ese día te Vi filmar y que no taparas la patente”.

La dueña del auto apareció en los comentarios del video.

En comentarios posteriores la felicitaron por su originalidad y ella admitió que todavía no habíamos visto todo, pues Tania aseguró “y eso que no le has visto que sus luces son rosadas y adentro tiene también luces”.