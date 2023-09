Video: un humorista venezolano analiza cómo vivimos las crisis los argentinos y es furor en las redes sociales

Víctor Javier Medina, oriundo de San Cristóbal, Venezuela, ha conquistado corazones en Argentina con su ingenio y humor inigualable bajo el apodo de “Nanutria”. A los 34 años, este comediante, ingeniero y guionista se ha convertido en una sensación en las redes sociales argentinas, ganándose el cariño y la admiración de miles de seguidores.

Recientemente, Nanutria compartió un fragmento de uno de sus shows en redes sociales, el cual se tituló “La Bella Argentina”, donde exploró cómo los argentinos viven las crisis con su característico sentido del humor. En tan solo tres días, el video acumuló más de 40 mil likes en la plataforma de TikTok y recibió más de 300 comentarios de admiradores y seguidores que alabaron su agudeza y carisma.

A los 34 años "Nanutria" se ha convertido en una sensación en las redes sociales argentinas, ganándose el cariño y la admiración de miles de seguidores. (Instagram)

Su éxito no se limita solo a las redes sociales. Nanutria ha estado actuando en diversos clubes de comedia en Buenos Aires, donde ha cosechado aplausos y risas de audiencias locales e internacionales. Su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia lo han convertido en una estrella en ascenso en la escena de la comedia argentina.

Medina, graduado en ingeniería de sistemas de la Universidad Santiago Mariño, ha demostrado que su verdadera pasión es hacer reír a la gente. A pesar de su título profesional, ha optado por el mundo de la comedia en vivo y no ha mirado atrás. “Siempre he sido un ingeniero de corazón, pero descubrí que hacer reír a la gente me llena de alegría y satisfacción”, confiesa.

En este video, expresó su admiración por la forma en que Argentina enfrenta las crisis: “Me gusta mucho la forma en la que Argentina enfrenta la crisis, es que le enfrenta como un boxeador, como que ya sufrió mucha, mucha crisis Argentina”.

Con su peculiar estilo, Nanutria también añadió: “Según la edad de la persona, le dicen: ‘Esta es igual al 2001′ si la persona tiene 40 años. Si la persona tiene 60 años, le dicen, ‘Esta es igual al 88′. Si la persona tiene 80 años, le dicen ´que vuelvan los milicos´”.

Lo que hace aún más inspiradora su historia es su lucha contra la tartamudez y el rotacismo, una dificultad del lenguaje que le dificulta pronunciar la erre, desde su infancia. A pesar de estos obstáculos, nunca se dejó intimidar ni se sintió avergonzado. Al contrario, ha convertido sus dificultades en un punto de conexión con su público, haciendo que su comedia sea aún más auténtica y cercana.

Seguí leyendo