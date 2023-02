Video: un estudiante le declaró su amor en público a su profesora pero ella lo rechazó

En las últimas horas, se viralizó por redes sociales el video de un estudiante que le declaró de manera romántica su amor a su profesora y su reacción fue celebrada por los internautas.

El clip fue publicado en Facebook y se puede ver toda la secuencia en la que el joven enamorado se le confiesa a su maestra. Estaba acompañado por sus amigos, quienes al principio del video se los escucha preguntarle al joven si estaba seguro de hacerlo.

Para él, la edad no era problema y tomó coraje para confesar sus sentimientos. “Para el amor no hay edad” le dijo el estudiante a su profesora.

El joven se dirigió a la puerta de su universidad para esperar a la chica que le gustaba. Sus amigos mostraron un enorme cartel que decía: “Profe, ¿quiere ser mi novia?” y además destacó la presencia de un saxofonista tocando una serenata.

En el video se ve a la educadora algo incómoda y molesta por la situación. Él se acercó a ella y quiso arrodillarse, pero la mujer se lo impidió diciéndole: “Sánchez que está haciendo... esto no puede pasar, usted es mi alumno, mi ética no me lo permite, yo no puedo estar con usted”.

“Usted sabe, profesora, que me gusta desde hace mucho tiempo”, dijo el estudiante enamorado. Sus amigos, al ver que era rechazado, animaron a la docente a que aceptara la propuesta: “Dígale que sí profe”. Ella mantuvo su postura y le aclaró que lo ve como un estudiante más de la universidad.

La declaración de amor del joven estudiante se viralizó en redes sociales y despertó polémica entre los usuarios, quienes comentaron que había sido “muy atrevido” y otros internautas felicitaron la reacción de la profesora.

El video cosecha más de 3.3 millones de reproducciones y 3 mil comentarios en Facebook.