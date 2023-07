Video: un chofer de colectivos paró para almorzar y el viaje se demoró 25 minutos

Escracharon a un chofer de colectivos que se detuvo en pleno viaje para almorzar. El conductor se tomó su tiempo para almorzar sin reparar en los pasajeros que quedaron a bordo de la unidad.

En un video publicado en TikTok, el usuario @kyre07 contó que su viaje se demoró 25 minutos más de lo normal por el almuerzo del conductor.

“Este chofer de Futura bajó a comer y nos atrasamos 25 minutos”, contó el usuario en el video que tuvo miles de reproducciones. “Vamos, el viaje puede esperar, el hambre no. Jamás me había pasado algo así. Nunca viaje con Futura y no lo volveré a hacer”, agregó.

En las imágenes, que fueron captadas desde la ventanilla del coche, se puede ver al chofer comiendo tacos en un pequeño puesto de comida callejera.

Como era de esperase, el video tuvo miles de reproducciones y en el sector de los comentarios se armó un gran debate a favor del colectivero.

“El comer no es delito. Somos humanos. Él debe estar bien por lleva más responsabilidad. Respetemos”; “Pues si un conductor no tiene derecho a comer a la próxima, viaje en su propio carro”; “Prefiero que se baje a comer a qué se quede dormido en la carretera por qué se quedó cansado sin energía”, fueron algunos de los comentarios.

