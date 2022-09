Video: un chico de 12 años destrozó su casa porque su madre le sacó el celular como castigo

Un impactante video comenzó a hacer viral en las redes, en el mismo una madre muestra el caos que dejó su hijo en su vivienda tras haberlo castigado quitándole el celular. El niño de 12 años, en represalia, arrasó con todos los artefactos del hogar, desde televisores, computadores e incluso el inodoro y la mesada de la cocina.

El video impactó a los usuarios de las redes y los hizo reflexionar como sociedad sobre los límites que se están rompiendo en pos de la tecnología y la modernidad.

Entre los objetos destruidos se observa un espejo totalmente quebrado, una mesa rota, la heladera desconectada y tirada hacia un lado, ventanas quebradas, sillas rotas, entre otras cosas. La publicación original, hecha en TikTok, ya cuenta con más de 200 mil likes.

Entre las múltiples reacciones que ha generado el video están las siguientes:

“Una pila de cinturonazos estaria excelsa. Y una maltratada psicológica para que no se le olvide en su vida. Luego cuando el mocoso acuse a sus padres de maltrato que se lo lleven. Y SI FUERA MI HIJO NO VERIA UN CELULAR HASTA LOS 18 AÑOS. POR LO MENOS DE MI BOLSILLO NO”.

“Desde ya esa personita debe tener 3 broncas a la vista: Adicción al celular, nula tolerancia a la frustración y problemas de control de ira. Es algo muy delicado. ¿Qué haría si fuera mi hijo? (tiene 12). Sacarle cita para terapia, no devolverle el celular y decirle que debe pagar por los daños realizados, de tal manera que no habrá regalos, gustitos, premios, beneficios o privilegios hasta que cada cosa en casa sea restituida. Me preocupa que el niño que hizo esos daños atente contra su vida o la vida de su familia. Sí, es capaz”.

El niño de 12 años, en represalia, arrasó con todos los artefactos del hogar. Foto: Web

“TERAPIA si, sino qué miedo decirle “no” al niño casi empezando a ser adolescente”.

“El “no” se les dice a los 3 años, no en la adolescencia. Pero ese niño puede tener un problema psiquiátrico serio. La madre necesita ayuda más que juicios”.

“Es obvio que los padres hicieron un pésimo trabajo con la educación de ese niño. Todo es un proceso, seguro le fueron permitiendo rebasar límites sin consecuencias”.

“¡¡Qué barbaridad!! Un caso de adicción tremendo. Atención psicológica de inmediato al niño, a sus padres y al círculo familiar más cercano”.