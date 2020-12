Video: un anciano agarró a trompadas a un joven en un ascensor porque le tosió en la cara

En las últimas horas, el video en el que un abuelito golpea a otro hombre en un ascensor que estaba lleno porque le tosió en la cara se volvió viral en las redes sociales.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes compartidas por Telemadrid, el anciano le increpa al joven el motivo por el cual subió al ascensor cuando podía esperar por otro. Y es que en la ciudad donde viven, solo se está permitido que tres personas usen el elevador a la vez. No obstante, el sujeto hizo caso omiso a ello y se desquitó con el adulto mayor.

Sí, así como lo lees. El hombre que estaba en falta fue el más indignado por la situación, a lo que no se le ocurrió otra brillante idea que -ya en el ascensor- bajarse el barbijo y toserle en la cara al anciano. No obstante, esto no se quedaría así. Furioso por lo ocurrido, el adulto mayor de despojó de un carrito que tenía en su mano, se lo dio a su esposa y sujetó al joven para invitar a salir del elevador.

Sin ánimo de fomentar la violencia, el hombre insistió en que el muchacho abandone el ascensor luego de lo que había hecho, pero este reaccionó de la peor manera, ya que empezó a querer golpear al anciano. Pero se llevó una gran sorpresa. El adulto mayor sacó a relucir todos sus años de experiencia dándole una tremenda paliza al irrespetuoso chico, a quien incluso arrastró por el suelo.

La actitud del hombre generó todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que el clip se viralizó rápidamente. Muchos usuarios criticaron su accionar por la forma violenta de cómo actuó; otros, sin embargo, aplaudieron la paliza al joven debido a que según ellos “él se lo buscó” al bajarse el barbijo y toserle en la cara al adulto mayor.