Video: tiene de 4 años, se largó a llorar porque “está harto” de las tareas escolares y se hizo viral

Hacer tarea en casa forma parte de las actividades de los estudiantes escolares. Actualmente muchos especialistas debaten cómo mejorar el aprendizaje en los niños, y un punto importante de discusión es si los alumnos deben realizar deberes en sus casas o si debe propiciarse que los hagan en la escuela. En este contexto, se viralizó el video de un nene de solo 4 años que se mostró “harto” de hacer la tarea mientras lloraba de manera desconsolada.

El clip fue subido a TikTok (@ladelosconciertos) y muestra a Matti, un pequeño oriundo de México ofuscado por la “tarea en casa”. La publicación cuenta con casi 30 millones de reproducciones y más de 2 millones de “me gusta”.

“Ya me tiene muy harto toda la tarea. Todas las cosas me tienen bien harto, no me gusta escribir todas estas curvitas, por eso no me gustan tanto mis tareas”, expresó entre llantos y algunas carcajadas el pequeño.

Matti había asegurado que “se caía mal a él mismo” por sentir esa frustración. Aunque una actividad sí le gustaba hacer: “Pegar pegamento, eso sí me gusta”.

El video fue compartido en esta red social que es furor cuando habían comenzado las clases en aquel país. “Mamás, se nos acabaron las vacaciones”, escribió en la descripción Annie, la madre del niño.

Más de 25 mil comentarios dejaron los internautas, que rápidamente se hicieron eco de lo que expresaba el pequeño.

“Es demasiado inteligente y sabe expresar perfecto sus frustraciones, emociones y también lo que le gusta y lo que no, un pequeñito con grandes batallas”, “Todos somos el niño en este momento. Estamos hartos ya”, “Jajaja pobrecito y las decepciones que le faltan”, escribieron algunos.

Y otros agregaron: “Lo dice tan convencido que hasta dan ganas de ayudarle a hacerla”, “Soy Matti en este mundo llamado vida”.

Varios se preocuparon por la frustración mostrada y discutieron si realmente es necesario que a esa edad los niños reciban tareas para hacer en casa: “Ni deberían dejar tareas en preescolar”, “Hay que buscarle otro sistema de educación”.

