Video: tenían una relación a distancia y decidieron verse en persona, pero él la abandonó tras verla sin filtros

Las redes sociales han facilitado la manera de conocer a otras personas para establecer amistades o, incluso, vínculos amorosos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tienen estas plataformas es que los usuarios pueden engañar sobre su apariencia usando diversas herramientas para modificar sus fotos. Este el caso de una usuaria en TikTok, que contó a través de unas publicaciones en dicha red social que fue plantada por un joven al que iba a conocer luego de que él la viera al natural.

La usuaria @ninoska_lamaestra1, identificada como Ninoska Rodríguez en TikTok, relató que conoció a un hombre por internet, él le pagó un viaje a Washington y cuando llegó el momento de verse cara a cara, la plantó.

Ninoska compartió la historia del encuentro con el chico en la plataforma china. Contó que el joven le pagó el pasaje de avión a Washington, lugar donde él vive para que ella volará de Massachusetts a conocerlo. Sin embargo, el joven se llevó una decepción al ver una versión diferente de la joven, sin filtros, por lo cual la rechazó y no quiso nada con ella.

A través de un video la joven contó su experiencia mientras se ve como ella se regresa por donde vino tras el rechazo del joven.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió en la publicación.

La jovén se sinceró y reconoció el abuso de filtros en sus fotografías subidas a las redes sociales. “En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, explicó.

Él le pagó un viaje a Washington y cuando llegó el momento de verse cara a cara, la plantó. Foto: Web

El video cuenta con más de 5 millones de visualizaciones y varios comentarios de los usuarios quienes expresaron su opinión ante esta historia que no tuvo un final feliz.

“Pero en las videollamadas uno se mira cómo es”; “Al menos le pagó su viaje, es lo más importante”; “No entiendo porque ponen filtro”; “Hay que ser sincera desde un principio, al natural”; son algunas opiniones de los internautas.