Video: se peleó contra un tacho de basura y perdió por paliza

En la era de la tecnología y las redes sociales, cada situación puede ser registrada y compartida en internet. Este fue el caso de un hombre en Las Palmas, Gran Canaria, España, que capturó en video a otro individuo luchando contra un tacho de basura en plena calle.

El hombre en cuestión parecía estar bajo los efectos del alcohol y tropezó con el bote de basura, lo que aparentemente lo enfureció. Comenzó a patear y golpear el tacho, como si estuviera en una pelea real.

El video, compartido en la cuenta de Twitter @elguayaooo, se viralizó en cuestión de horas, alcanzó las 600 mil reproducciones. En las imágenes, se puede ver al hombre visiblemente ebrio y agresivo, mientras pelea contra el tacho de basura que se encuentra a unos pocos metros de la esquina.

Claramente enojado después de tropezarse, trató de liberar su frustración con un cesto de basura. A pesar de darle patadas y golpearlo con los puños, cada intento fallaba y terminaba en el suelo. Pero esto no detuvo al hombre, quien se levantaba constantemente para continuar la pelea y no ser derrotado.

Finalmente, confundido y tambaleándose, el hombre decidió abandonar. Aunque no se sabe quién es, algunos usuarios de redes sociales afirmaron conocerlo como un personaje de la zona que a menudo se pelea con objetos e incluso con el aire. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada por las autoridades locales. Este incidente sirve como una advertencia sobre los peligros de beber en exceso y perder el control de las emociones.

“Menos mal que estaba agarrada, que si no, lo mata”, “ni la batalla de Goku contra Freezer estuvo tan tensa”, “es algo parecido a Don Quijote de la Mancha con los molinos de viento”, ”una pasada estos técnicos del ayuntamiento, prueban el mobiliario urbano a fondo. Estas papeleras son de calidad” fueron algunos de los comentarios del video.