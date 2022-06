Video: se le rompió el táctil de la pantalla de su celular y encontró una manera ingeniosa para utilizarlo

Nico Melo es un joven músico que publicó un video en TikTok que ya cuenta con más e 2,4 millones de reproducciones. Allí aparece su mamá contando cómo solucionó el problema ante la imposibilidad de poder usar la pantalla táctil de su teléfono.

Melo aparece acompañado de la actriz, Daniella Mastriccio, que actuaba como Sol en Chiquititas y que también es cantante. Ambos se tientan ante la insólita forma en que la mamá de Nico usa el celular, de manera creativa la mujer saca un cable y un mouse, los conecta y procede a navegar con normalidad a través de su smartphone.

Melo aparece acompañado de la actriz, Daniella Mastriccio. Foto: Web

“Tengo un cablecito, que tengo que enchufar -explica a la cámara, didáctica, la madre de Nico Melo-. Y acá tengo un receptor de USB. Entonces le pongo el USB de un mouse”, muestra, mientras Daniella se desternilla de la risa a su lado, enfundada en una campera amarilla. Sobre la mesa del bar, en efecto, hay un simpático mouse inalámbrico azul; al celular de la señora, ahora, está enchufado un cable con una antenita USB.

“Se me cayó el celular al agua, en el lago, en Bariloche. Hermoso, el agua transparente, lo vi ahí en el fondo. Entonces lo saqué, pero al celular no le anda el touch”, amplía la mujer, refiriéndose a la capa sensible al tacto de la pantalla del teléfono. Sin esa función, el teléfono es inservible: no hay cómo usar las aplicaciones, ni acceder al teclado. La parte de la pantalla que muestra las imágenes anda perfecto; la parte que detecta el tacto del dedo del usuario contra el vidrio, no. El teléfono se quedó sordo. Funciona, recibe los mensajes y llamadas, pero no permite que nadie lo use.

“Entonces, ¿qué hice? Le puse un mouse, y lo uso con un mouse”, admite la señora, divertida, con un coro de risas de fondo y mientras la cámara del celular de su hijo enfoca al teléfono de su madre y a su mano: en efecto, se ve cómo usa el puntero del mouse como si fuera un “dedo” virtual, y gracias a eso puede entrar a las aplicaciones, ver los mensajes de WhatsApp que le llegan, y más.

Esto es gracias al soporte que Android ofrece tanto para mouses como para teclados, y otros accesorios; de hecho, la señora podría haber hecho lo mismo con un teclado (o un combo de ambos dispositivos,) con mejor resultado, ya que podría usar el teclado para escribir mensajes. Incluso podría haber usado un mouse con cable; o prescindir del adaptador si lograba activar la antena Bluetooth en el teléfono (imposible con el celular en el estado actual, ya que la pantalla no responde). En ese caso, podría usar un mouse y teclado sin tener que enchufar nada; tuvo la suerte -o la astucia- de tener el cable adaptador del USB convencional (donde va la antenita) al puerto USB de carga y dato del teléfono.

Como sea, una genia: salió del paso de una forma muy original hasta tanto pueda mandar a arreglar el celular. “Las veces que se me rompió el teléfono, no se me ocurrió salir con el celular y un mouse”, acota Daniella, en el cierre del video. “Es buenísimo”.