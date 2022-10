Video: se hizo un tratamiento para rellenarse los labios y sufrió una terrible reacción alérgica

Basia Query, una joven oriunda de Las Vegas, Estados Unidos, quedó con los labios hinchados tras sufrir una brutal reacción alérgica después de someterse a una cirugía estética. Debido al percance tuvo que ser trasladada por servicios de emergencia a un hospital.

Al principio, las cosas parecían ir con normalidad, y no había nada de qué preocuparse, ya que Basia había visto antes a la experta en belleza y no había tenido ningún problema. Pero no sabía que las cosas pronto darían un giro brusco y se quedaría con labios tan gigantes que muchos usuarios de las redes sociales incluso compararon a Basia con el villano de Monsters Inc., Fungus.

“0/10 no lo recomiendo”, subtituló Basia el video ahora viral, que ya fue visto más de 12 millones de veces en un solo día. Después de arrasar en Internet, la amante de la belleza subió un video de seguimiento donde explicó lo que había sucedido.

’’Yo era alérgica a la crema tópica; era lidocaína, nunca la había usado antes. Me los he hecho dos veces antes: la misma chica, el mismo bolígrafo Hyaluron. No estoy menospreciando este producto o este servicio, simplemente nunca he tenido esta reacción”, contó la joven.

Casi dos días después, Basia aún no se recuperaba; aunque la hinchazón se fue haciendo más chica significativamente, sus labios todavía están magullados “por todas partes”. Aparte de eso, aseguró a los espectadores preocupados que estaba “bien”.

Basia Query, terminó con una reacción alérgica tras una cirugía. Foto: Web

Los espectadores de TikTok acudieron en masa a los comentarios para compartir el horror: ‘’¿Pluma de hialurón? Ese es el primer error. esos no están aprobados ni supervisados por la FDA”, escribió uno. Un segundo se preguntó: “¿Por qué todos ustedes se hacen esto?”.

Alguien más incitó a Basia a presentar una queja al genio de la belleza detrás de esto: “Obtenga un reembolso”. ‘’¡Eres tan bonita! ¡No hay necesidad de rellenos! Por favor, no lo vuelvas a hacer”, escribió un cuarto.